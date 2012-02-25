  1. بین الملل
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

عدنان منصور:

گفتگو تنها راه حل بحران سوریه است/ با دخالت نظامی مخالفیم

گفتگو تنها راه حل بحران سوریه است/ با دخالت نظامی مخالفیم

وزیر امور خارجه لبنان با اشاره به تاثیرگذار بودن مشکلات سوریه بر کشورش، تنها راهکار برای حل بحران موجود در سوریه را انجام گفتگوهای سازنده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "عدنان منصور" با اشاره به میزبانی عراق برای اجلاس سران کشورهای عربی گفت : مسائل مختلفی همانند موضوع فلسطین، تجاوزات رژیم اسرائیل به لبنان وجود دارد  که این اجلاس باید به آنها توجه ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: اسرائیل به تجاوزات خود به حریم هوایی، دریایی و زمینی لبنان ادامه می دهد، زمینهای فلسطینی ها را مصادره می کند و به شهرک سازی ادامه می دهد که اجلاس آینده باید به این مسائل توجه کند.

وزیر امور خارجه لبنان گفت : تصمیمات غیر موثر بی فایده است و شرکت کنندگان(در نشست بغداد) باید به مسئولیت خود در این باره عمل و تصممیات موثری اتخاذ کنند.

وی در ادامه ضمن مخالفت مجدد کشورش با دخالت نظامی در سوریه اظهار داشت : دخالت نظامی به نفع ملت سوریه نیست و بحران را پیچیده تر می کند، تنها راهکار گفتگو است و مواضع چین و روسیه سازنده بوده است.

منصور بیان کرد: دخالت خارجی تاکنون چه نتیجه ای داشته است؟ به اوضاع افغانستان بنگرید آیا پس از گذشت ده سال ثبات در این کشور حاکم شده است؟ دخالت خارجی فقط بحران را گسترده تر می کند.تحولات سوریه فقط لبنان را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

کد مطلب 1543386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها