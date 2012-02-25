گفتگو تنها راه حل بحران سوریه است/ با دخالت نظامی مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "عدنان منصور" با اشاره به میزبانی عراق برای اجلاس سران کشورهای عربی گفت : مسائل مختلفی همانند موضوع فلسطین، تجاوزات رژیم اسرائیل به لبنان وجود دارد که این اجلاس باید به آنها توجه ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: اسرائیل به تجاوزات خود به حریم هوایی، دریایی و زمینی لبنان ادامه می دهد، زمینهای فلسطینی ها را مصادره می کند و به شهرک سازی ادامه می دهد که اجلاس آینده باید به این مسائل توجه کند.

وزیر امور خارجه لبنان گفت : تصمیمات غیر موثر بی فایده است و شرکت کنندگان(در نشست بغداد) باید به مسئولیت خود در این باره عمل و تصممیات موثری اتخاذ کنند.

وی در ادامه ضمن مخالفت مجدد کشورش با دخالت نظامی در سوریه اظهار داشت : دخالت نظامی به نفع ملت سوریه نیست و بحران را پیچیده تر می کند، تنها راهکار گفتگو است و مواضع چین و روسیه سازنده بوده است.

منصور بیان کرد: دخالت خارجی تاکنون چه نتیجه ای داشته است؟ به اوضاع افغانستان بنگرید آیا پس از گذشت ده سال ثبات در این کشور حاکم شده است؟ دخالت خارجی فقط بحران را گسترده تر می کند.تحولات سوریه فقط لبنان را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.