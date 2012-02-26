تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هفتم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با چهارم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و ششم فوریه سال 2012 میلادی.

- مرحله سوم تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری لانکاوی مالزی امروز در مسیر "ملاکا- پاریت سولوئگ" و به مسافت 6/187 کیلومتر برگزار می‌شود.

- دومین روز رقابتهای جام جهانی جودو در جمهوری چک پیگیری می‌شود که امیرقاسمی‌نژاد در وزن 81- کیلوگرم، جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم و امیر ملکی‌پور و محمدرضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم به روی تاتامی می‌روند.

- تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 10:30 دقیقه امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم پیکان به میدان می‌رود.

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می‌‍رسد:

* بایرن مونیخ - شالکه

* دورتموند - هانوفر

- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری 3 دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* آرسنال - تاتنهام

* نوریچ سیتی - منچستریونایتد

* استوک سیتی - سوانزی

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌‍رسد:

* ویارئال - اتلتیکوبیلبائو

* رایووالکانو - رئال مادرید

* والنسیا - سویا

* سوسیه‌داد - مایورکا

* اوساسونا - گرانادا

* اتلتیکو مادرید - بارسلونا

- هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امروز و امشب با برگزاری مسابقات زیر به پایان می‌رسد:

* سیه‌نا - پالرمو

* کیه‌وو - سسنا

* کاتانیا - نوارا

* کالیاری - لچه

* آتلانتا - رم

* ناپولی - اینتر

* لاتزیو - فیورنتینا

* بولونا - اودینزه