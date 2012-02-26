تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هفتم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با چهارم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و ششم فوریه سال 2012 میلادی.
- مرحله سوم تور بینالمللی دوچرخهسواری لانکاوی مالزی امروز در مسیر "ملاکا- پاریت سولوئگ" و به مسافت 6/187 کیلومتر برگزار میشود.
- دومین روز رقابتهای جام جهانی جودو در جمهوری چک پیگیری میشود که امیرقاسمینژاد در وزن 81- کیلوگرم، جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم و امیر ملکیپور و محمدرضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم به روی تاتامی میروند.
- تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 10:30 دقیقه امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم پیکان به میدان میرود.
- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال بوندسلیگا آلمان امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان میرسد:
* بایرن مونیخ - شالکه
* دورتموند - هانوفر
- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری 3 دیدار طبق برنامه زیر به پایان میرسد:
* آرسنال - تاتنهام
* نوریچ سیتی - منچستریونایتد
* استوک سیتی - سوانزی
- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* ویارئال - اتلتیکوبیلبائو
* رایووالکانو - رئال مادرید
* والنسیا - سویا
* سوسیهداد - مایورکا
* اوساسونا - گرانادا
* اتلتیکو مادرید - بارسلونا
- هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امروز و امشب با برگزاری مسابقات زیر به پایان میرسد:
* سیهنا - پالرمو
* کیهوو - سسنا
* کاتانیا - نوارا
* کالیاری - لچه
* آتلانتا - رم
* ناپولی - اینتر
* لاتزیو - فیورنتینا
* بولونا - اودینزه
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