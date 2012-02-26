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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۴۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری رقابتهای جام جهانی جودو و برگزاری مرحله سوم تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری لانکاوی مالزی از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هفتم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با چهارم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و ششم فوریه سال 2012 میلادی.

- مرحله سوم تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری لانکاوی مالزی امروز در مسیر "ملاکا- پاریت سولوئگ" و به مسافت 6/187 کیلومتر برگزار می‌شود.

- دومین روز رقابتهای جام جهانی جودو در جمهوری چک پیگیری می‌شود که امیرقاسمی‌نژاد در وزن 81- کیلوگرم، جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم و امیر ملکی‌پور و محمدرضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم به روی تاتامی می‌روند.

- تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 10:30 دقیقه امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم پیکان به میدان می‌رود.

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می‌‍رسد:
* بایرن مونیخ - شالکه
* دورتموند - هانوفر

- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری 3 دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* آرسنال - تاتنهام
* نوریچ سیتی - منچستریونایتد
* استوک سیتی - سوانزی

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌‍رسد:
* ویارئال - اتلتیکوبیلبائو
* رایووالکانو - رئال مادرید
* والنسیا - سویا
* سوسیه‌داد - مایورکا
* اوساسونا - گرانادا
* اتلتیکو مادرید - بارسلونا

- هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امروز و امشب با برگزاری مسابقات زیر به پایان می‌رسد:
* سیه‌نا - پالرمو
* کیه‌وو - سسنا
* کاتانیا - نوارا
* کالیاری - لچه
* آتلانتا - رم
* ناپولی - اینتر
* لاتزیو - فیورنتینا
* بولونا - اودینزه

کد مطلب 1543387

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