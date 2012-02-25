رضا حقیقی در پایان تمرین عصر امروز شنبه تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: خوشحالم که به تیم ملی دعوت شدم. خوشبختانه در تمرینات تیم ملی خوب کار کردم و لطف خدا شامل حالم شد که کارلوس کی روش به من اعتماد کرد. خوشحالم که در بازی مقابل اردن توانستم گوشه ای از اعتماد کی روش را پاسخ دهم.

وی در ادامه با اشاره به ترافیک موجود در خط میانی تیم ملی گفت: همیشه خط میانی نقطه قوت تیم ملی بوده و در این بخش از زمین ترافیک بازیکن وجود دارد من هم به تیم ملی آمده ام تا در کنار بازیکنان بزرگی چون جواد نکونام درس بگیرم و در عین حال تلاش می کنم تا فرصت بازی پیدا کنم.

این هافبک جوان که نخستین بازی ملی اش را در دیدار مقابل اردن تجربه کرد خاطرنشان کرد: در ابتدای این بازی استرس داشتم اما با صحبت هایی که کارلوس کی روش و بزرگترهای تیم به ویژه آقای کریمی با من داشتند استرسم کمتر شد و هر چه از زمان آغاز بازی گذشت شرایط بهتری پیدا کردم.

حقیقی با تاکید بر اینکه کارلوس کی روش به بازی تیم های شهرستانی هم توجه دارد، گفت: اینکه من به تیم ملی دعوت شده ام نشان می دهد که کی روش به بازی های تیم های شهرستانی توجه دارد. زمانی که در اردو حاضر شدم سرمربی تیم ملی نکاتی را در مورد بازی من عنوان کرد که برایم جالب بود و نشان می داد که به خوبی بازی من و تیم فجر سپاسی را زیر نظر داشته است.