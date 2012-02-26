نوزدهمین جایزه کتاب فصل 52 اثر برتر را انتخاب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، 5564 اثر در نوزدهمین دوره این جایزه رقابت کردند که پس از پایان داوری‌های مرحله نخست 265 عنوان به مرحله نهایی داوری راه یافت.

داوری نهایی جایزه کتاب فصل در روزهای اخیر به پایان رسید و داوران در مجموع 52 کتاب را به عنوان آثار برتر انتخاب کردند که از این میان 8 اثر حائز عنوان برگزیده و 44 اثر هم حائز عنوان شایسته تقدیر شده‌اند.

در بخش مربوط به ادبیات داستانی هم یک اثر در حوزه داستان تالیفی و یک اثر هم در حوزه داستان ترجمه‌ای شایسته تقدیر شناخته شده‌اند. اما در زیرگروه شعر این بخش هیچ اثری حائز عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر شناخته نشده است.

همچنین یک اثر هم در بخش نقد ادبی این دوره از جایزه کتاب فصل حائز عنوان شایسته تقدیر شده است.

مراسم پایانی نوزدهمین جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران 20 اسفند به میزانی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در شیراز و با حضور بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد، علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه خانه کتاب و مجید حمیدزاده دبیر این جایزه برگزار می‌شود.

این نخستین دوره جایزه کتاب فصل است که در شهری غیر از پایتخت برگزار می‌شود و موسسه خانه کتاب قصد دارد از این پس دست کم یک یا دو دوره از جایزه مذکور را در مراکز استانی برگزار کند.