همایش سفیران بصیرت ویژه طلاب و روحانیون در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل بعد از ظهر شنبه در این همایش گفت: انقلاب اسلامی ایران دارای اندیشه های ناب سیاسی و فرهنگی قابل صدور به تمام ملتهای آزادیخواه است.

وی با بیان اینکه بیداری اسلامی اخیر منطقه برگرفته از انقلاب شکوهمند اسلامی است، اضافه کرد: یکی از امتیازهای برجسته انقلاب ما، مردم سالاری واقعی و دینی است.

حجت الاسلام والمسلمین عاملی حضور حداکثری مردم در انتخابات را نمادی از همبستگی، اقتدار و عزت ملی عنوان کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم با ضرورت حضور منسجم مردم در صحنه اول سیاست کشور تاکید کرد.

آیت الله عباس کعبی در تشریح نماینده اصلح گفت: برای یک نماینده اصلح علم و تقوا به تنهایی کافی نیست و زمان شناسی، اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه،بصیرت و پای بندی کامل به آرمانهای امام راحل از شاخصه های دیگر مطلوبیت این شخص محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در این همایش گفت: روحانیت همواره در خط مقدم پاسداری از انقلاب گامهای مثبت و موثری برداشته و رسالت حال حاضر این قشر بازگویی اندیشه ها مبانی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در تمام عرصه ها برای مردم است.

حجت الاسلام صادقی از تمام مردم خواست همچون گذشته در انتخابات پیشتاز باشند.

