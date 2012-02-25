به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاضی ضمن مطلوب ارزیابی کردن اردوی این تیم در امارات گفت: تمرینات خوبی که در دبی پشت سر گذاشته ایم بازی خوبی هم مقابل اردن انجام دادیم در این مسابقه ابتدا هماهنگ نبودیم اما در ادامه مسابقه هماهنگی حاصل شد و توانستیم شکست را با تساوی عوض کنیم.

قاضی در خصوص گلی که در دیدار مقابل اردن به ثمر رساند گفت: این گل حاصل زحمات تمامی بازیکنان بود و من فقط آن را به ثمر رساندم.

وی از انگیزه های تیم ملی برای برتری مقابل اردن یاد کرد و گفت: همین که توانستیم بازی را مساوی کنیم نشان می دهد که تیم ملی شرایط خوبی دارد.

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به خبرنگاری به مقایسه او با علی دایی پرداخت گفت: من نمی توانم جای علی دایی را در تیم ملی بگیرم. علی آقا اسطوره فوتبال ماست و بازیکنی چون من تا علی دایی شدن خیلی فاصله دارد.

وی با اشاره به انگیزه بازیکنان تیم ملی برای برتری مقابل قطر گفت: برای این بازی چیزی کم نداریم ما در خانه قطر به نتیجه مساوی رسیدیم و تلاش می کنیم در خانه بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.

قاضی در خاتمه تصریح کرد: من نیز به مانند دیگر بازیکنان تیم ملی تمام تلاش خود را می کنم تا برای تیم ملی مثمر ثمر باشم و بهترین بازی خود را انجام دهم.