مایحتاج ضروری مردم خراسان جنوبی در شب عید تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه تنظیم بازار و نظارت و کنترل بر روند عرضه و تقاضای کالا از مهمترین وظایف مسئولان در شرایط فعلی است، اظهارداشت: هیچگونه نوسانی در قیمت ها در سطح استان در هیچ کالایی پذیرفتنی نیست.

وی گفت: با توجه به اینکه برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا بعد از برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به طور همزمان و به صورت سراسری در کشور برگزار می شود، لذا افزایش قیمت مایحتاج شب عید یک فرض دور از ذهن است.

رشید بیان کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات، بهتر است احتمال هر گونه خرابکاری و ایجاد جو روانی نا آرام در بازار را از سوی دشمنان نظام در نظر داشته باشیم.

وی از مسئولان ذیربط در بخش کنترل بازار و به خصوص تعزیرات حکومتی استان خواست تا میزان بازرسی های خود را افزایش داده و جلوی هر گونه فرصت طلبی یا فعالیتهای مشابه را بگیرند.

استاندار خراسان جنوبی حذف واسطه ها و دلالان در بازار میوه و ارزاق مورد نیاز مردم را یکی از راهکارهای مهم کنترل و کاهش قیمت ها دانست و افزود: به اندازه کافی و مورد نیاز کالای مصرفی در انبارها موجود است و مردم قطعا در شب عید با مشکل مواجه نخواهند شد.

رشید تصریح کرد: مردم نیز بیشتر از حد مورد نیاز خود خریداری نکنند تا بتوان بهتر بر بازار نظارت و آن را کنترل کرد.

وی بر افزایش کیفیت کالاهای عرضه شده به مردم تاکید کرد و گفت: کاهش قیمت نباید بهانه ای برای پائین آمدن کیفیت کالاهای عرضه شده به مردم باشد.