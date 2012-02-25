تامین امنیت بازار پر رونق شب عید در لاهیجان/ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با 150 غرفه

حجت رفیع پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم تلاش تمامی دست اندرکاران برای مدیریت هرچه مطلوبتر بازار شب عید در شهرستان لاهیجان تاکید کرد و اظهارداشت: در راستای برنامه های تنظیم بازار شب عید، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در این شهرستان از پانزدهم تا بیست و پنجم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لاهیجان گفت: این نمایشگاه با 150 غرفه دایر شده و شهروندان می توانند کالاهای مورد نیاز خود بویژه محصولات غذایی و مواد پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش، مواد شوینده و بهداشتی، آجیل و خشکبار و میوه را با قیمتی مناسب در آن تهیه کنند.

وی افزود: در راستای فراهم سازی زمینه تامین مناسبتر کالاها توسط شهروندان تاکنون 50 واحد صنفی شهرستان که بیشتر در زمینه عرضه پوشاک، کیف و کفش، مواد پروتئینی، میوه و تره بار فعالیت می کنند برای برگزاری فروشهای فوق العاده و حراج در نیمه دوم اسفند ماه جاری اعلام آمادگی و با قیمتی معادل 10 تا 15 درصد زیرقیمت بازار به ارائه کالاهای خود خواهند پرداخت.

پرهیزکار همچنین از اجرای طرح تشدید بازرسی در این شهرستان با هدف کنترل قیمتها و مقابله با تخلفات احتمالی خبرداد و گفت: در این برنامه بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت لاهیجان به همراه بازرسان مجمع امور صنفی و اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اقدام به بازرسی های متعدد روزانه از واحدهای تولیدی و صنفی کرده و با هرگونه تخلفی در زمینه عرضه کالاها برخورد خواهد شد.

وی اظهارداشت: میوه و مرکبات مورد نیاز شهرستان از محل ذخیره استان تامین شده و به میزان کافی در نقاط مختلف شهرستان با اعلام قبلی و نیز در محل برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا عرضه خواهد شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لاهیجان افزود: علاوه بر این موارد مقادیر کافی از کالاهای اساسی و پرمصرف مورد نیاز بویژه گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج ، روغن و شکر در شهرستان ذخیره که درصورت افزایش قیمتها، کمبود عرضه و نیاز بازاربه شکل مناسب و با قیمت مطلوبی توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز در این شهرستان همزمان با سراسر استان از یکم اسفند تا پانزدهم فروردین ماه سال 91 گفت: این طرح در دو مرحله با هدف اطلاع رسانی و هماهنگی های لازم و اجرای برنامه ها برای نظارت بر بازار عرضه و تقاضا، اطمینان ازتامین مطلوب مایحتاج عمومی مردم و آرامش و امنیت در بازار اجرا می شود.

پرهیزکار در ادامه یادآورشد: شهروندان برای کمک به اجرای این طرح می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه 124 ستاد خبری این شهرستان اعلام کنند.