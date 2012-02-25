2500 نفر در برگزاری انتخابات مجلس در چالوس همکاری می کنند

سید قدیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه در سال 90 رخداد بزرگ سیاسی به نام پروژه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است این شهرستان آمادگی لازم را برای باشکوه برگزار کردن این رویداد بزرگ را دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به برگزاری جلسات مستمر و منظم با حضور اعضای هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی شاهد آمادگی و هماهنگی بیشتر در جهت برگزاری انتخابات در روز 12 اسفند در این شهرستان هستیم.

فرماندار چالوس بیان داشت: تمهیدات لازم برابر ماده 11 قانون انتخابات که همه دستگاههای اجرایی ملزم به تامین رایانه و نیروهای انسانی مورد نیاز در امر برگزاری انتخابات هستند در این شهرستان اندیشیده شده است.

وی بیان داشت: همه باید تلاش کنیم تا فضای لازم را جهت مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای فراهم کنیم.

رضایی تاکید کرد: اطمینان داریم ملت بزرگ ایران به پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز 12 اسفند در تعیین سرنوشت خود حضوری سرافراز خواهند داشت.

وی بیان داشت: در صورت برگزاری رایانه ای انتخابات این آمادگی در شهرستان چالوس وجود دارد و مقدمات این کار انجام شده است.

فرماندار چالوس اظهار داشت: اعضای ستاد نظارت خوبی را بر روند فعالیت های انتخاباتی تا کنون داشتند و جایی نیاز به تذکر بود به ستادهای تبلیغاتی مورد نظر تذکر داده شد.

رضایی گفت: شهرستان چالوس که به فرموده رهبر معظم انقلاب قدمگاه 21 هزار شهید گیلان و مازندران بوده روز 12 اسفند با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای، برگ زرین دیگری را در تاریخ این شهرستان رقم می زند.