مجید نامجو در گفتگو با مهر در زمینه آخرین اقداماتی که از سوی وزارت نیرو برای استفاده از منابع انتشار اوراق مشارکت پس از تغییرات چندباره سیاستها توسط شورای پول و اعتبار و اینکه نوسانات تصمیم گیری ها نتوانست امکانی برای استفاده از 3 هزار میلیارد تومان منابع انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای وزارت نیرو در سال جاری فراهم کند، از برنامه ریزی جدید در این بخش خبر داد و گفت: اقدام به انتشار اوراق مشارکت و جذب نقدینگی جدید برای طرح های وزارت نیرو به هیچ وجه در سال جاری منتفی نیست.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه به دلایلی که عنوان شد مسائل و مواردی به وجود آمده بود که باعث عدم استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت برای وزارت نیرو در سال جاری شده بود، اظهار داشت: برای انجام این کار مشکلات و مسائل در مقطع فعلی حل شده است.

نامجو با اعلام اینکه علاوه بر حل مسائل و مشکلات پیش روی انتشار اوراق مشارکت و جذب نقدینگی جدید، از فراهم شدن ظرفیت جدیدی نیز برای وزارت نیرو در انتشار و استفاده از نقدینگی حاصل از فروش اوراق مشارکت خبر داد.

وی با بیان این مطلب که دولت امکان جدیدی برای همه وزارتخانه ها در مورد استفاده از ظرفیتهای انتشار اوراق مشارکت فراهم آورده است، خاطر نشان کرد: دولت پیش بینی کرده است که اگر اوراق مشارکت وزارت نیرو در زمان انتشار به فروش نرفت، بتوانیم آن را برای تامین بدهی ها و همچنین تسویه مطالبات طلبکاران و پیمانکاران طرح های وزارت نیرو هزینه کنیم و از آن استفاده شود.

وزیر نیرو با اظهار اینکه امکان استفاده از این ظرفیت توسط دولت ابلاغ شده است، در مورد برنامه سال آینده وزارت نیرو در انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح های آبی و برقی کشور، گفت: قطعا این موارد در بودجه لحاظ خواهد شد.

نامجو در این خصوص که آیا ظرفیت 3 هزار میلیارد تومانی امسال بودجه که برای وزارت نیرو اجازه انتشار اوراق مشارکت (2 هزار میلیارد تومان طرحهای آبی و برقی و هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مرزی) به سال آینده منتقل خواهد شد؟ بیان داشت: در بخش آب برای سال آینده همه ظرفیت ها 19 درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، در بخش برق نیز در قالب لایحه بودجه سال 91 کل کشور میزان ظرفیت ها 26 درصد افزایش یافته است.