توزیع مرغ منجمد در استان مرکزی آغاز شد

کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توزیع نامحدود مرغ منجمد شده با هدف کترل قیمتها و تنظیم بازار شب عید در استان مرکزی آغاز شده است، افزود: عرضه نامحدود گوشت مرغ در آستانه نوروز با قیمت مصوب هر کیلوگرم 31 هزار ریال برای مصرف کنندگان آغاز شده است.

وی گفت: قیمت تحویل گوشت مرغ منجمد به توزیع کنندگان عمده شامل فروشگاههای کارکنان ادارات و زنجیره ای استان 29 هزار و 500 ریال تعیین شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: عرضه مرغ منجمد مصوب با هدف شکستن بازار کاذب و مهار قیمت ها آغاز شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با خاطیان احتمالی برخی می شود.

وی میزان تولید گوشت مرغ از 561 واحد مرغداری گوشتی در استان مرکزی 45 هزار و 500 تن اعلام و اضافه کرد:

مردم استان مرکزی روزانه 50 تن گوشت مرغ مصرف می کنند که طبق پیش بینی صورت گرفته در آستانه سال نو این مصرف به 80 تن در روز می رسد.