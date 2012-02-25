توزیع مرغ منجمد در استان مرکزی آغاز شد

کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توزیع نامحدود مرغ منجمد شده با هدف کترل قیمتها و تنظیم بازار شب عید در استان مرکزی آغاز شده است، افزود: عرضه نامحدود گوشت مرغ در آستانه نوروز با قیمت مصوب هر کیلوگرم 31 هزار ریال برای مصرف کنندگان آغاز شده است.
وی گفت: قیمت تحویل گوشت مرغ منجمد به توزیع کنندگان عمده شامل فروشگاههای کارکنان ادارات و زنجیره ای استان 29 هزار و 500 ریال تعیین شده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: عرضه مرغ منجمد مصوب با هدف شکستن بازار کاذب و مهار قیمت ها آغاز شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با خاطیان احتمالی برخی می شود.
وی میزان تولید گوشت مرغ از 561 واحد مرغداری گوشتی در استان مرکزی 45 هزار و 500 تن اعلام و اضافه کرد:
مردم استان مرکزی روزانه 50 تن گوشت مرغ مصرف می کنند که طبق پیش بینی صورت گرفته در آستانه سال نو این مصرف به 80 تن در روز می رسد.
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