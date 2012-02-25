گفتگو با آل خلیفه بیهوده است/مردم با قدرت مبارزات را ادامه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، پنج حزب و گروه مخالف از جمله الوفاق اعلام کردند: راهکار سیاسی بحران موجود در کشور تن دادن به خواسته های مردمی است.

مخالفان بیان کردند: مردم هرگز تحقیر و ذلت را نمی پذیرند و در سال دوم قیام خود با اراده ای راسخ خواسته های خود را دنبال می کنند و از آن کوتاه نمی آیند.

جمعیتهای مخالف بحرینی اعلام کردند: تظاهرات مسالمت آمیز حق مسلم مردم است و باید به توصیه های کمیته حقیقت یاب درباره آزادی همه زندانیان سیاسی و بازگرداندن کارمندان برکنار شده عمل شود.

از سوی دیگر "آیت الله شیخ عیسی قاسم" از روحانیون برجسته بحرینی گفت: فساد سیاسی جامعه را همچنان تهدید می کند و فرصتی برای آرامش جامعه وجود ندارد.

وی افزود: درگیری میان مردمی که خواهان مقابله با فساد هستند با مفسدانی که نمی خواهند اوضاع کنونی را تصحیح کنند به قوت خود باقی است.

قاسم بیان کرد: با توجه به سرکوب مردم گفتگو بی ثمر است، زیرا در فضای کنونی چنین امکانی وجود ندارد، زندانها پر هستند، کارمندان اخراج شده به سر کار خود بازگردانده نشده اند و رژیم تلاش می کند که همه را تحت فرمان خود درآورد.

وی سپس با اشاره به اوضاع منطقه گفت : رژیم صهیونیستی به اقدامات هتاکانه خود علیه مسجد الاقصی و مبارزه با نمازگزاران ادامه می دهد و آمریکایی ها به سبب کینه عمیقی که از قرآن دارند به آن هتاکی کرده اند و مردم غیور افغانستان نیز واکنش نشان داده اند.

شایان ذکر است که رژیم بحرین با چراغ سبز آمریکا و با حمایت همه جانبه رژیم آل سعود همچنان به سرکوب قیام مردم این کشور ادامه می دهد.