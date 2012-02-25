درخشش فیلمساز اردبیلی در جشنواره کشوری فیلم بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مجامی با فیلم "آن دورها" این عنوان را از دومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج کسب کرده است.

جشنواره فیلم کوتاه بسیج امسال به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور در شهرستان یزد برگزار شد.

همچنین حسن کامرانی مقدم از رادیو اردبیل در بخش برترین ایده برنامه ای جشنواره بزرگ جوان و رادیو "جوانه" عنوان نخست را کسب کرد.

از میان آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره، ده اثر به مرحله داوری راه یافته بود که ایده برنامه ای با عنوان "روی ماه حساب کن" اثر این تهیه کننده رادیو اردبیل به عنوان ایده برتر جشنواره معرفی شد.

مراسم اختتامیه جشنواره بزرگ جوان و رادیو جوانه دیروز در سالن همایشهای رازی تهران برگزار شد.

