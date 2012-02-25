انحلال ائتلاف بزرگ اصولگریان به معنای انصراف از کاندیداتوری نیست

ابوالحسن نواب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید منحل شدن ائتلاف بزرگ اصولگرایان، اظهارداشت: برای اثبات وفاداری به آیت الله مهدوی کنی که عصاره فضائل روحانیت بعد از مقام معظم رهبری هستند این ائتلاف انتخاباتی را منحل کردیم.

وی با بیان اینکه قصد ما از تشکیل این ائتلاف گرم کردن بازار انتخابات بود، افزود: احساس کردیم که آیت الله مهدوی کنی از نام این ائتلاف ناراحت هستند؛ بنابراین ادامه فعالیت ائتلاف فراگیر اصولگریان را متوقف کردیم.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مباز در پاسخ به این سوال که آیا اعضای این ائتلاف از انتخابات کناره گیری خواهند کرد؟ تصریح کرد: نه، اسامی اعضای ائتلاف بزرگ اصولگرایی در فهرست های دیگر انتخاباتی وجود دارد؛ مثلا نام بنده در 5 لیست دیگر هست؛ بنابراین منحل شدن این ائتلاف به معنای انصراف از کاندیداتوری نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر،"ائتلاف بزرگ اصولگرایان" عصر امروز با انتشار بیانیه‌ای انحلال خود را اعلام کرد.

در این بیانیه تصریح شده بود که این گروه با توجه به احترام خاصی که برای آیت‌الله مهدوی‌کنی و آیت‌الله یزدی قائل است به حرمت آنان، ائتلاف بزرگ اصولگرایان را منحل اعلام می‌کند.



