دکترمظفر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح بیمه زنان خانه دار که از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه شده اشاره کرد و گفت: این طرح برای اجرا و تامین منابع به مشکل برخورد کرده است اما برای یافتن راه حلی برای اجرای آن جلسات مختلفی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده برگزار شده است.



چندی پیش از سوی مراکز امور زنان و خانواده طرحی برای بیمه زنان خانه دار ارائه شد که در این طرح زنان خانه دار باید حق بیمه خود را پرداخت کنند.



مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مشکل این طرح این است که حق بیمه کارفرما را چه کسی باید پرداخت کند اگر شوهر قرار است این کار را انجام دهد و از جیب خانواده پرداخت شود در این صورت پرداخت حق بیمه از جیب زن و مرد فرقی با یکدیگر ندارد و این نوع بیمه فقط در خانواده ها باعث اختلاف می شود.



کریمی با اشاره به اینکه این نوع برای زنان خانه دار مفید نیست، گفت: این نوع بیمه باعث بروز اختلاف در خانواده ها می شود به همین دلیل در برابر اجرای آن مقاومت می کنیم اما اگر راهی برای حل این مشکل پیدا کنیم حتما برای اجرای طرح بیمه زنان خانه دار و پرداخت مبلغ حق بیمه اقدام خواهیم کرد.



به گفته وی، براساس قوانین ما زن نمی تواند همسر و خانواده خود را بیمه کند در صورتیکه فقط برای مرد این امر امکانپذیر است به همین دلیل هنگامی که اعضای خانواده با پرداخت یک حق بیمه می توانند بیمه شوند بنابراین به نفع آنان است که مرد این کار را انجام دهد.



وی گفت: رفع مشکل اجرای طرح بیمه زنان خانه دار با فوریت در دستور کار ما قرار دارد و در جلسات آینده با مرکز امور زنان و خانواده به آن پرداخته می شود.



مدیر کل بیمه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زنانی که در گذشته حق بیمه پرداخت کرده اند، افزود: اعتقاد داریم که زنانی که در گذشته حق بیمه پرداخت کرده اند ضرر کرده اند چون بیمه آنان ادامه پیدا نکرده است.



سال 82 طرحی برای بیمه زنان خانه دار به تصویب رسید و برای مدت کوتاهی از سوی سازمان بهزیستی اجرا شد که طی آن تعدادی از زنان خانه دار بیمه شدند اما بدلیل عدم تامین بودجه این طرح، پس از مدتی اجرای آن متوقف شد.



