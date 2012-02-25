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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۴

جایگاههای تبلیغات انتخاباتی در اراک ایجاد شد

جایگاههای تبلیغات انتخاباتی در اراک ایجاد شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون شهرداری اراک گفت: برای ساماندهی تبلیغات انتخاباتی شهری در اراک، پنج مکان عمومی ایجاد شد.

علیرضا بیاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای سامان دهی تبلیغات انتخاباتی در شهر اراک، پنج جایگاه عمومی ایجاد شده است، افزود: میدانهای شهدا، سرداران، ولی عصر (عج)، شورا و میدان هفتم تیر شامل این جایگاههاست که مکانهایی برای تبلیغات در حاشیه آنها ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این میادین از مکانهای شلوغ و پرتردد اراک است گفت: این انتظار از نامزدها و هواداران آنها می رود که از نصب تبلیغات و پوسترها بر روی دیوارها و تاسیسات شهری پرهیزکنند. 

بیاتیان با اشاره به اینکه در ساماندهی تبلیغات باید در راستای زیباسازی شهرها جدی گرفته شود گفت: قرار گرفتن در آستانه عید ما را ملزم می کند به زیبایی شهر توجه کنیم و نامزدها و هواداران آنها بیش از همه باید به این موضوع توجه کنند.

کد مطلب 1543411

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