کشف 15هزار قلم کالای آرایشی و بهداشتی قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد در راستای برخورد با عرضه و توزیع کالاهای قاچاق و همچنین محصولات آرایشی و بهداشتی بی کیفیت و فاقد مجوزهای رسمی، کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی این دانشگاه به صورت مستمر بر نحوه عملکرد واحدهای توزیعی و عوامل فروش نظارت داشتند.



به همین منظور از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه کارشناسان این اداره در بیش از 250 مورد بازرسی از مراکز مختلف عرضه و فروش، موفق به کشف و ضبط حدود پانزده هزار قلم کالای آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش تقریبی 210 میلیون ریال شدند.



دانشگاه علوم پزشکی در ادامه اعلام کرده است: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و افزایش خرید شهروندان بازرسان اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی این دانشگاه به صورت مستمر بر عملکرد واحدهای تولید و عرضه استان نظارت و به شکایت های مردمی رسیدگی می کنند.



ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی قم در رتبه بندی جهانی وبومتریکس



در آخرین رتبه بندی جهانی وبومتریکس تعداد 20 هزارو 300 موسسه آموزش عالی دنیا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند که دانشگاه‌های کشور در این رتبه رشد قابل ملاحظه‌ای داشتند.



دانشگاه علوم پزشکی قم هم که در سال 2011 میلادی در جایگاه هشت هزارو 158 در بین موسسات آموزش عالی دنیا قرار داشت در سال 2012 با هزار و 83 پله صعود در جایگاه هفت هزار و 75 قرار گرفت.



در این رتبه بندی 37 دانشگاه علوم پزشکی دیگر کشور نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند که 74 درصد دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال جاری جایگاه خود را ارتقا داده‌اند.



در این گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران در بین دانشگاههای دنیا در رتبه 668، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رتبه هزارو 72 و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جایگاه هزارو254 قرار دارند.



همچنین دانشگاههای علوم پزشکی تهران، اصفهان و شیراز در بین 37 دانشگاه کشور در رتبه های اول تا سوم ایستاده اند و دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در جایگاه 21 و جلوتر از برخی دانشگاههای تیپ یک قرار دارد.



رتبه بندی وبومتریک شاخصی است برای رتبه بندی وب سایتهای دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی دنیا که توسط آزمایشگاه سایبرمتریک (CINDOC) واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا تهیه شده است. وبومتریک دانشگاه ههای دنیا را بر اساس اطلاعات مبتنی بر وب آنها سالیانه دو بار در دی ماه و تیر ماه تحلیل می کند.



اضطراب و هیجان از علل های شایع دردهای قفسه سینه



یک متخصص بیماریهای قلب و عروق با بیان اینکه علتهای مختلفی موجب بروز بیماری قلبی و عروقی و همچنین تپش قلب و دردهای قفسه سینه در افراد می شود گفت: از شایعترین علتهای بروز تپش قلب و دردهای قفسه سینه در افراد هیجان و اضطراب است.



دکتر غلامرضا جلیلی، کم خونی، پرکاری تیروئید، بیماریهای مادرزادی و مشکلات مربوط به دریچه های قلبی را از دیگر علت های مربوط به درد قفسه سینه برشمرد و افزود: توجه به فاکتورهای زندگی سالم، ورزش منظم و پرهیز از مصرف غذاهای چرب و استعمال دخانیات از مواردی است که در کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی موثر است.



وی با اشاره به اینکه سن ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی در دنیا و به تبع آن در کشور ما رو به کاهش است افزود: صنعتی شدن زندگیهای امروزی و کم تحرکی افراد در جوامع مختلف موجب افزایش تعداد مبتلایان و کاهش سن ابتلا به بیماری ها قلبی و عروقی شده است.



این متخصص بیماریهای قلبی و عروقی استفاده از فست فودها را یکی از علل بروز این نوع بیماری دانست و گفت: به دلیل آنکه این نوع مواد غذایی در روغنهای اکسیده شده تهیه شده اند عوارض قلبی مختلف را برای فرد به دنبال خواهد داشت.



وی افزود: روغنهایی که برای طولانی مدت حرارت داده و اکسیده شده اند برای قلب بسیار مضر است.