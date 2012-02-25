اختلاف670تومانی دلار آزاد و دولتی/ اسرار ارزی در معرض خطر

به گزارش خبرنگار مهر، اسرار ارزی کشور که فوق‌العاده محرمانه است، نباید به ‌راحتی در اختیار مسئولان درجه چندم وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی قرار گیرد، زیرا علاوه بر ایجاد رانت و فساد، این اسرار خیلی راحت فاش می‌شود و امنیت ملی را هم به خطر می‌اندازد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان جزئیات ستاد نوروزی این سازمان در ایام نوروز، گفت: 15 تیم عملیات فنی و دفتر نظارت در حوزه فرودگاهی، قابلیت پرواز و عملیات پرواز در 8 فرودگاه بین المللی یا دارای مرز هوایی که بیشترین حجم پروازها را برعهده دارند، مستقر می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه سبد کالای کارمندی شامل برنج، روغن، شکر و مرغ خبر داد و درباره ارائه ارز با نرخ دولتی به وارد کنندگان گفت: فهرستی تهیه شده است که بر مبنای آن، ارز با نرخ مرجع به برخی کالاها تخصیص نمی‌یابد.

سفیر ژاپن در تهران با اشاره به حذف دلار از مبادلات نفتی تهران- توکیو، دلایل کاهش واردات نفت ژاپن از ایران را تشریح کرد و گفت: پالایشگاه‌های ژاپن برای خرید نفت 2 شرط اصلی را در نظر می‌گیرند.

خبرنگار مهر از بازار ارزفروشان تهران - میدان فردوسی- گزارش داد: هر دلار امروز شنبه به قیمت 1910 تومان در بازار آزاد فروخته می شود و 1900 تومان قیمت خرید از سوی دلالان دارد. همچنین هر یورو نیز امروز در بازار آزاد تهران 2500 تومان خریداری و 2510 تومان فروخته می شود.

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بانک تجارت، 3 کرسی از 5 هیئت مدیره جدید این بانک به همراه تصویب اساسنامه به بخش خصوصی واگذار شد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای راه‌اندازی بزرگترین خط لوله گاز خلیج فارس از افزایش تولید نفت در یک میدان مشترک با امارات در خلیج فارس خبر داد.

معاون اول رئیس جمهور دستور تشکیل هیئت 5 نفره مدیریت صادرات را از بخش خصوصی برای مذاکره با دولت در رفع مشکلات صادرات غیرنفتی کشور صادر کرد.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان اینکه طرح تعزیراتی بازار مسکن فقط یک طرح بود که دیگر به اجرا نرسید، گفت: مشاوران املاک از سال آینده فقط مجاز به استفاده از تابلوها با نام خود هستند و اسامی دیگر جمع آوری می‌شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از پیش بینی احداث 30 سد جدید در کشور برای سال آینده خبر داد و گفت: برنامه امسال ایجاد 12میلیارد مترمکعب ذخیره جدید آب محقق شد.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اعلام اینکه برای ورود جدی شورای عالی کار به مذاکرات مزدی، منتظر اعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه هستیم، گفت: تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در سالجاری 8 درصد بوده است.