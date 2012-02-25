اخبار کوتاه از صداو سیمای یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالعلی خان" از جمله نمایشهای نوروزی است که توسط معاونت صدای مرکز یزد در حال تهیه و تولید است.

این نمایش رادیویی با مجموعه داستانهای نمایشی عبدالعلی خان میزبان مردم دارالعباده یزد و میهمانان نوروزی می شود.

عبدالعلی خان که مردی تنها است خودش را برای میزبانی میهمانان نوروزی از جمله فرزندانش که قرار است تعطیلات نوروزی خود را از تهران به یزد بیایند، آماده می کند به این امید که سال تحویل را در کنار خانواده اش باشد اما چند دقیقه قبل از سال تحویل تلفن زنگ می زند و ادامه داستان...

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این نمایش رادیویی حمید طلایی است و هنر پیشگان این داستان محمد ارکان، مرتضی نسیم سبحان، محبوبه زارعیان، مهدی قانع، ‌حمیدرضا حاجی محمدزاده، رضا امیرخانی، ایرج مفیدی، فاطمه اشقولی هستند.

صدابرداران این مجموعه نیز علی دهقانی زاده، جمال فلاح و احمد صدیقی هستند.

در ایام تعطیلات هموطنان یزدی و دیگر هموطنان و میهمانان نوروزی می توانند جدول پخش برنامه های صدا و سیمای مرکز یزد را از سایت این مرکز به نشانی http://yazd.irib.ir دریافت کنند.

"صدای راهبران" به صدا درآمد

معاونت صدای مرکز یزد سری جدید برنامه رادیویی صدای راهبران را تولید می کند.

مقوله حمل و نقل و مبحث راه یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان و رانندگان سامانه حمل و نقل است که دستمایه برنامه ای رادیویی به نام صدای راهبران شده است.

در این برنامه مشکلات و تنگناها و نقاط قوت و ضعف رانندگی در جاده های برون شهری و پایانه های مسافربری با حضور کارشناسان و مسئولان حمل و نقل مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

از آیتم های این برنامه می توان مسافت شناسی، گزارش توصیه های ایمنی، بحث کارشناسی و مسابقه اشاره کرد.

صدای راهبران با مشارکت سازمان حمل و نقل و پایانه ها به تهیه کنندگی محمد ابراهیم مزیدی تهیه و تولید می شود.

گویندگی این برنامه بر عهده محبوبه زارعیان و صدابرداری آن بر عهده جمال فلاح است.

"غفلت" به تصویر کشیده شد

معاونت سیمای شبکه تابان فیلم داستانی غفلت را تهیه و تولید می کند.

داستان فیلم در یک پادگان نظامی اتفاق می افتد که محسن یکی از مربیان نظامی به دلیل عدم رعایت موارد حفاظتی و بردن مواد منفجره واقعی به داخل کلاس درس، فاجعه ای را رقم می زند که باعث دردسر او می شود و داستان ادامه می یابد ....

فیلم داستانی غفلت به تهیه کنندگی محمود شادکام و کارگردانی ابوالفضل دهقانی زاده به سفارش سپاه الغدیر یزد و مشارکت شرکت صوتی و تصویری سروش یزد به مدت 30 دقیقه تهیه و تولید می شود.

دیگر عوامل عبارتند از: تصویر بردار: سیدعلی نادری، صدابردار: حمید خرداد مهر، دستیاران: علیرضا مختاری، حمید زیباکلام، محمد حاجی آبادی، امیررضا راستجو و محمد یزدانیان، نویسنده: سیدعلیرضا حسینی و بازیگران: مهدی قانع، رضا امیرخانی، حمیدرضا نیازی و احمد شاکری.