به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به هفته‌های پایانی خود نزدیک می‌شود، این هفته دو تیم همیشه مدعی فوتسال کشور که نمایندگانی از قم و قرچک هستند به مصاف یکدیگر می روند تا احتمالا قهرمان سیزدهمین دوره لیگ برتر در این دیدار حساس مشخص شود.



تاثیر نتیجه دیدار صبا و منصوری در تعیین قهرمان لیگ سیزدهم



نتیجه دیدار هفته بیست و پنجم بین تیم های فوتسال صبای قم و شهید منصوری قرچک هر چه که باشد، در صورتی که بر خلاف تساوی بازی رفت، این بار جدال دو تیم برنده و تیم پیروز داشته باشد، تاثیر زیادی در تعیین قهرمان این فصل خواهد داشت.



بر اساس برنامه کمیته فوتسال فدرا‌سیون فوتبال، این هفته دیدارهای هفته دوازدهم از دور برگشت این دوره از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور به انجام خواهد رسید و 14 تیم لیگ برتری در هفت مسابقه همزمان در شهرهای مختلف کشورمان با یکدیگر به رقابت می پردازند.



اصفهانی ها منتظر لغزش منصوری قرچک



در این بین مهم‌ترین بازی هفته بین تیم‌های فوتسال منصوری قرچک و صبای قم برگزار خواهد شد که اصفهانی ها یعنی گیتی پسند و فولاد ماهان منتظر شکست احتمالی تیم شهید منصوری قرچک هستند تا مانع دومین قهرمانی متوالی این تیم شوند.



در حالی که صبای قم هفته قبل دیداری خارج از خانه را فولاد ماهان سپاهان اصفهان برگزار کرد و دو تیم به میزبانی ماهان در سالن پیروزی اصفهان برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند و تیم ماهان با حساب سه بر دو صاحب برتری شد، این هفته باید بازی جوانمردانه ای را بدون حریف و حدیث در برابر تیم فوتسال شهید منصوری قرچک به نمایش بگذارد.



صدرنشینی منصوری قرچک در لیگ برتر فوتسال



شهید منصوری قرچک در حال حاضر تیم نخست جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور محسوب می‌شود در حالی که قرچکی ها هم‌اکنون هم امتیاز با تیم فوتسال صنایع گیتی پسند و البته با تفاضل گل بهتر در مکان نخست جدول رده‌بندی ایستاده‌اند.



این در حالی است که تیم فوتسال صبای قم با 23 امتیاز کمتر نسبت به تیم شهید منصوری قرچک هم‌اکنون تیم 36 امتیازی جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور محسوب می‌شود و جایگاه ششم جدول رده‌بندی را در اختیار دارد.



تساوی پر گل صبا و منصوری در دیدار رفت در قم



شاگردان حسین گنجیان در تیم فوتسال صبای قم در دیدار رفت از نیم فصل نخست لیگ این فصل که در هفته دوازدهم رقابت ها در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شد، بازی جانانه و بسیار زیبایی برابر فولاد شهید منصوری قرچک ارائه کردند و در حالی که تا ثانیه های رو به پایان از حریف سه امتیاز گرفته بودند، تن به تساوی پرگل چهار بر چهار دادند.



در حال حاضر صبای قم با کسب 11 پیروزی، سه تساوی و 10 باخت، با 75 گل زده، 74 گل خورده و تفاضل گل به اضافه یک، با 36 امتیاز رتبه ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر را بعد از تیم‌های شهید منصوری قرچک، صنایع گیتی پسند اصفهان، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، حفاری اهواز و گسترش ‌فولاد تبریز در اختیار خود گرفته است.

