انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان یک تشکل مردم نهاد است

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را یک تشکل مردم نهاد موثر در اقتصاد استان و متولی احقاق حقوق مصرف کنندگان است، گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تواند نقطه عطفی در رسیدن به اهداف مورد نظر مصرف کنندگان باشد و با شکل گیریی انجمن می توان به پیشبرد اهداف مدنظر مصرف کنندگان دست یافت.

وی گفت: تشکل مردم نهاد انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان متولی احقاق حقوق مصرف کنندگان می باشد و می بایست پاسخگوی مطالبات منطقی طیف بسیار زیاد از مردم باشد.

زاوشی در ادامه گفت: برگزاری دوره های آموزشی برای نیروهای داوطلب و همچنین مصرف کنندگان از برنامه های بسیار مناسب جهت رسیدن با اهداف آتی انجمن است.