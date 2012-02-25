ولایتمداری مهمترین ویژگی نماینده مجلس/ تکیه گاهی جز روحانیت ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی ظهر شنبه در جمع مردم کرمان اظهارداشت: امروز ملت باید بدانند که اولین هدف در برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور همه اقشار جامعه در پای صندوق های رای است و این مسئله در واقع دشمن را نا امید می کند و بار دیگر به جهان نشان می دهد نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه مردم بنا نهاده شده است و رای مردم میزان است.

وی تصریح کرد: تکیه بر اصول و اصولگرایی امروز راهی است که برگزیده ایم و در این میان باید یاد آور شد که اصولگرایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در خط روحانیت حرکت کرده است و تاکنون نیز چنین بوده است.

کاندید جبهه متحد اصولگرا استان کرمان افزود: حفظ ارزشها در جامعه و دوری از زراندوزی باید در دستور کار نمایندگان مجلس باشد و عملکرد انها نیز در گذشته باید اینگونه باشد.

زاهدی ادامه داد: امروز همه باید در راه ولایت حرکت کنیم و با استفاده از راهنمایی های ایشان در راه توسعه و پیشرفت گام برداریم.

وی با محکوم کردن جریان فتنه ادامه داد: مردم امروز باید هوشیار باشند و با بصیرت تنها در مسیری حرکت کنند که دشمنان را نا امید کنند.