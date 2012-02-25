اعلام آمادگی یکی از کاندیداهای قم برای مناظره

محمد وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من برای مناظره با همه کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در قم اعلام آمادگی می‌کنم. فقط یک شرط دارم که چون اجازه تخریب به خودم نمی‌دهم، خواهش می‌کنم دیگران هم وارد فضای تخریب نشوند.



شهردار اسبق سه کلانشهر مشهد، شیراز و قم با بیان اینکه کاندیداهای انتخابات باید توانمندیها و صلاحیتهای خودشان را برای مردم بازگو کنند تصریح کرد: ما باید انتخاب رای را به مردم واگذار کنیم.



وکیلی با بیان اینکه تخریب کردن هم پیامد دنیوی دارد و هم اخروی تاکید کرد: نیاییم برای اثبات خودمان تخریب دیگران را مسیر کارمان قرار دهیم.



فرماندار اسبق تهران، خرم‌آباد، بروجرد، ملایر و شیراز اضافه کرد: به فرض اینکه کسی بد باشد آیا خداوند، قرآن، پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) اجازه دادند که در جمع عموم بدی این فرد بیان شود؟ هر کسی که در این عرصه می‌خواهد رقابت کند باید خودش را برای مردم عرضه کند، آیا مردم مثلا مرا انتخاب می‌کنند که فلانی را تخریب کنم؟ من به این تخریب‌ها اعتقاد ندارم.



وی ادامه داد: اعتقاد قلبی من این است که توانمندیها و خوبیهای خودمان را برای مردم بیان کنیم و به مردم فرصت بدهیم که کاندیداهای مورد علاقه خودشان را انتخاب کنند و بعد که هر کسی که انتخاب شد همه کمک کنیم تا این فرد در برنامه‌ها و اهدافش موفق شود.



وکیلی اظهار داشت: همه ما برای توسعه و پیشرفت قم برنامه و هدف داریم و وقتی افرادی به عنوان نمایندگان مردم قم انتخاب شدند بقیه کاندیداها، برنامه‌های خودشان را تقدیم این نمایندگان کنند و به آنها قول دهیم که هر کاری که از دست هر کسی بر می‌آید دریغ نکنیم.