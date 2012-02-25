شکایت توکلی از رحیمی به دادگاه ارائه شد/ برگزاری دادگاه بعد از انتخابات

وکیل احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شکایت توکلی علیه رحیمی معاون اول رئیس جمهور به اتهام افترا در بیست و چهارم بهمن ماه به دادگاه ارایه شده است گفت: از آنجا که بازپرس شعبه 9 بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه‌ها

به عنوان قاضی ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تعیین شده، رسیدگی به شکایت توکلی از رحیمی بعد از انتخابات موکول شده است.

وی با بیان اینکه موضوع شکایت توکلی علیه رحیمی، افترا و نشر اکاذیب بوده است، تاکید کرد: بر اساس مواد 112، 116، 120، 128مبحث اول از فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، متشکی عنه یعنی محمدرضا رحیمی باید شخصاً در بازپرسی حاضر شود و به سوالات بازپرس پاسخ دهد؛ البته رحیمی می‌تواند وکیل خود را همراه داشته باشد.



به گزارش خبرنگار مهر؛ ماجرای شکایت توکلی از رحیمی از سخنرانی توکلی در نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در مشهد آغاز شد. درآن سخنرانی توکلی به استنکاف محمدرضا رحیمی برای حضور در دادگاه رسیدگی به فسادمالی در بیمه ایران و حضور بازپرس پرونده در دفتر وزیر دادگستری برای بازپرسی از رحیمی به شدت اعتراض کرده بود.

توکلی برخورد قوه قضائیه در برابر خودداری معاون اول رئیس جمهور برای حضور در دادگاه را به شدت تقبیح کرده بود و با یادآوری اینکه در اسلام، قاضی نباید بین اقویا و ضعفا تبعیض قایل شود، حضور بازپرس پرونده نزد یک متهم ذی نفوذ را خلاف رویه های دینی و قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و از این عمل بازپرس مربوطه شدیدا انتقاد کرده بود.

در واکنش به اعتراض شدید توکلی به نحوه برخورد قوه قضائیه دربرابر رحیمی، دفترمعاون اول رئیس جمهور دو روز بعد با صدور بیانیه ای، احمد توکلی را به زمین خواری و رانتخواری متهم کرد.

توکلی در واکنش اعلام کرده بود بخاطر این افتراها از رحیمی شکایت می کند و معاون اول رئیس جمهور را به دادگاه خواهد کشاند و در عین حال این تهمت‌ها باعث نمی شود تا از پیگیری محاکمه عادلانه رحیمی درباره اتهاماتش در پرونده‌های مشهور به بیمه ایران و خیابان فاطمی کوتاه بیاید.