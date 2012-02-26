به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های اسپانیایی پیش از این خبر دادند در صورتی که پپ گواردیولا بارسلونا را ترک کند لوئیز انریکه جانشین او خواهد شد. اما لوئیز انریکه این شایعات را رد و اعلام کرد به قراردادش با رم متعهد خواهد ماند.

او در کنفرانس خبری قبل از بازی مقابل آتالانتا گفت:" بحث در مورد آینده در فوتبال کاری بیهوده است. تنها چیزی که از آن مطمئن هستم این است که مسئولان رم اطمینان کامل به من دارند و در زمانی هم که شرایط به هیچ عنوان خوب پیش نمی رفت به صحبت هایی که از ابتدا کرده بودیم پایبند بودند. اگر سران رم مرا بخواهند تا پایان قراردادم در این باشگاه خواهم ماند.

لوئیز انریکه تابستان گذشته با قراردادی دو ساله هدایت رم را بر عهده گرفت. رم که از کوپا ایتالیا و لیگ اروپا حذف شده تنها برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان در این فصل می جنگد.