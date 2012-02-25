به گزارش خبرگزاری مهر، این تشکل دانشجویی در بیانیه خود خاطرنشان کرده اند : در روزهای نزدیک به انتخابات مجلس، شاهد تشکیل جبهه های انتخاباتی هستیم که بیش از آنکه به ارائه برنامه هایشان برای حل مسائل و مشکلات کشور در مجلس آینده بپردازند، به نزاع با هم و نفی و عیب جویی رو آوردند. اعتقاد داریم که هر جبهه یا نامزد انتخابات مجلس باید به جای تکیه بر شعار های مبهم و بدیهی یا کلی گویی های فریبنده، ابتدا تحلیلی دقیق، منسجم و عمیق از مسائل کشور ارائه دهد و سپس راهکارهای مستدل خود برای حل آنها را برای افکار عمومی بیان کند.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه بیانیه خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در این باره اضافه کرده است: معتقدیم که نماینده مجلس باید علاوه بر صلاحیت های عمومی و مهمی همچون "تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی"، "مردمی و ساده زیست بودن"، "دوری از اسراف و اشرافی گری"، "عدالتخواهی" و "زمان شناسی و بصیرت" را داشته باشد، باید از مشکلات کشور شناخته داشته باشد و توانایی رصد، نقد، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی در جهت حل آنها نیز ضروری است.

این تشکل دانشجویی با تاکید بر موضوع نظام سلامت به عنوان یکی از عرصه های حیاتی هر کشور بخشی از مهمترین مشکلات مردم را در این حوزه برشمرد و یادآور شده است: عدم تدوین مکانیزم اجرایی برای پیاده سازی قوانین مترقی برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت همانند قانون تفکیک مسئولان و پزشکان بخش خصوصی و دولتی، قانون نظام ارجاع و پزشک خانواده، قانون بیمه سلامت و ..از مهمترین چالش های این حوزه است.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، همچنین ساختار معیوب وزارت بهداشت و ضعف شدید در نظارت بر مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی، عدم منع قانونی حضور ذی نفعان بخش خصوصی و تشکل های صنفی در مناسب حاکمیتی و سیاستگذاری (از جمله قوه قضائیه و دادگاه های صنفی، مجلس و کمیسیون بهداشت، مدیریت وزارت بهداشت و بیمارستان های دولتی) را از دیگر چالشهای حوزه سلامت برشمرد.

این تشکل دانشجویی در بیانیه خود یادآور شده است: عدم وجود قانون و سازمانی قدرتمند برای حمایت از حقوق بیماران و حفظ کرامت اسلامی - انسانی آنها و ضعف و ناکارآمدی بیمه های درمان و فشار هزینه های کمرشکن درمانی بر دوش مستضعفان از جمله مشکلات مهمی است که باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران از همه جبهه ها و نامزدهای انتخابات مجلس نهم می خواهد تا دیدگاه خود را در مورد مسائل نظام سلامت، بیان کرده و برنامه های خود را برای حل آنها ارائه کنند.