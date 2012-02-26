محسن شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 88، میزان رعایت اخلاق حرفهای پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در این سال منتشر شد.
وی بیان داشت: میزان رعایت اخلاق حرفهای پرستاری در ردههای مختلف سنی پرستاران، در بین دو جنس، در سطوح مختلف تحصیلات و در ردههای مختلف استخدامی یکسان است.
عضو دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: پرداختن به مسائل و موضوعات اخلاقی و رعایت آن از سوی پرستاران اهمیت زیادی دارد و موضوعات و مسائل فراوانی در محیط بالین وجود دارد که بر اخلاقی عمل کردن پرستاران تاثیرگذار است و در تمام مداخلات پرستاری یک حساسیت اخلاقی وجود دارد.
وی ادامه داد: نتایج این پژوهش نشان داد که بین خصوصیات دموگرافیک از قبیل سن، جنس میزان تحصیلات، میزان سابقه کار پرستاری نمونهها با میزان رعایت اخلاق حرفهای پرستاری ارتباطی وجود ندارد.
شهریاری گفت: ارزشهای اخلاقی پرستاران در مراقبت از بیماران متأثر از شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی حاکم بر جامعه و بیمارستانهای ایران است.
وی افزود: این در حالی است که در بسیاری از جهات این ارزشها در عنوان کل شبیه به ارزشهایی است که در سایر کشورها اعلام و معرفی شده که بازتابی از رویکرد انسانی و معنوی حرفه پرستاری است.
عضو دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: ارزشهای اخلاقی پرستاران در موارد متعددی هم از لحاظ عنوان و هم از لحاظ محتوای ارزشها تفاوتهایی دیده شده که میتواند نشأت گرفته از عوامل زمینهساز در تشکیل و ایجاد ارزشها نظیر باورها، اعتقادات و فرهنگ باشد.
وی به مطالعه نظاممند درباره ارزشهای اخلاقی در پرستاری اشاره کرد و تصریح کرد: ارزشهای اخلاقی جزو لاینفک جامعه و به تبع آن حرفه پرستاری است و یکی از بنیادیترین بخشهای زندگی انسان است.
شهریاری با اشاره به اینکه ارزشها هدایتکننده اولویتهای زندگی ما و شکلدهنده دنیایی است که در آن زندگی میکنیم، ادامه داد: ارزشهای اخلاقی پرستاران در مراقبت از بیماران متأثر از شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی حاکم بر جامعه و بیمارستانهای ایران است.
وی تاکید کرد: ارزشها چارچوبی برای ارزیابی رفتار ارائه میکنند و بر روی اهداف، راهبردها و اعمال فرد موثر است و آنها را میتوان به عنوان منابعی برای هدایت پرستاران به سمت شایستگی اخلاقی بالینی و مواجهه با چالشهای اخلاقی معاصر در نظر گرفت.
عضو دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: شناسایی این ارزشها و ارائه تعریف مشخصی از آنها میتواند در روشن ساختن ارزشهای حاکم بر پرستاری کمک کند.
وی گفت: در این مطالعه 10 اصل یا مفهوم ارزشی نوع دوستی، حفظ حریم و شأن مددجو و خانواده، همدلی، استقلال در تصمیمگیری، حفظ حریم و شأن مددجو و خانواده، همدلی، استقلال در تصمیمگیری، مراقبت درست، مسئولیتپذیری، ارتباط انسانی، اعتماد و اطمینان، عدالت اجتماعی و شایستگی فردی و حرفهای استخراج شد.
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