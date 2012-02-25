بی اطلاعی مردم از خدمات آتش نشانی/ 1.5 میلیون ایرانی باید آتش نشان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی یک نظر سنجی از یکهزار شهروند در سطح تهران 78 درصد شهروندان در هنگام حادثه با آتش نشانی شماره (125) و 8 درصد با 110 و تعداد 7 درصد هم با شماره تلفن 118 تماس می گیرند.

بر اساس این گزارش، امروزه در بسیاری از کشورها سازمانهای کلیدی با بهره گیری از شماره های سه رقمی ارتباط تلفنی مردم را آسان کرده اند تا درکم ترین زمان ممکن امکان حضور در محل کمک خواهی فراهم شود که در ایران شماره های 125و 110 و 118 و115 و .... از جمله همین شماره های اضطراری است.

دکتر خوش زاد مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هر وقت رسانه ها در موضوع ایمنی، گزارشهای جامعی تهیه و منتشر می کنند آمار مزاحمتهای تلفنی در سامانه 125 و میزان رخدادهای ناگوار درون شهری، به شدت کاهش می یابد.

ولی آنچه در این نظر سنجی جالب است آن است که 73 درصد مردم عملیات آتش نشانی را از طریق تلویزیون و فیلمهای سینمایی، 10 درصد شاهد ماجرا و 17 درصد هم اطلاعات کمی داشتند که می توان گفت عموم شهروندان با فعالیت سازمان آتش نشانی خیلی غریبه نیستند اما پرسش دیگری که مطرح می شود این است: می دانید چه موقع با آتش نشانی تماس بگیرید؟ که شهروندان در پاسخ گفته اند: 90 درصد هنگام آتش سوزی و مابقی اطلاعات اندکی درباره دیگر موارد وظایف آتش نشانان دارند.

این در حالی است که 31 وظیفه برای آتش نشانان تعریف شده است که می توان به گرفتاری در آسانسور، چاه، آبگرفتگی،‌ رخدادهای رانندگی و گازگرفتگی اشاره کرد.

پژوهشهای روز دنیا نشان می دهد میزان آگاهی و مشارکت مردم برای پیشگیری از رخداد حوادث و یا حضور مستقیم آنان برای کمک به دیگران در کاهش رویدادهای ناگوار همچنین میزان خسارت و تلفات ،بسیارموثراست. بر اساس استانداردهای جهانی 2 درصد جمعیت هرشهر یا کشور باید آموزشهای لازم ایمنی را ببینند و به عنوان آتش نشان داوطلب همیشه آماده یاری باشند.این رقم باید در تهران به 300 هزار نفر و در کشور به یک میلیون و 400 هزار نفر برسد.