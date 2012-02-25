اخبار کوتاه استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از برگزاری طرح نظارتی نوروز 1391 خبر داد.

کمال فدایی فروتن گفت: با توجه به فرا رسیدن سال نو و افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال و ایام تعطیلات نوروزی ، این طرح در سراسر استان بطور هماهنگ به مرحله اجرا گذارده می شود.

وی ادامه داد: این طرح با هدف ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه و پایش مستمر بازار عرضه کالاهای اساسی در جهت جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمتها در ایام پایانی سال از سوی معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیریت بازرسی و نظارت اصناف اجرا می شود.

معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: در این طرح بر عرضه کالاهایی نظیر؛ آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و تره بار، لبنیات، گوشت قرمز و سفید، قند وشکر، روغن نباتی، پوشاک، کیف و کفش و همچنین نظارت بر مراکز خدمات، بویژه شرکتهای حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، غذاخوری های بین راهی و واحدهای اقامتی صورت خواهد گرفت.

برگزاری جشنواره فرش دستباف استان





دومین جشنواره فرش دستباف استان مرکزی با عنوان هر فروشگاه یک نمایشگاه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی برگزار می شود.

این جشنواره با عنوان هر فروشگاه فرش یک نمایشگاه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی برگزار می شود.

جشنواره فرش دستباف از تاریخ 22 بهمن ماه آغاز شده و تا یک ماه ادامه دارد وعلاقمندان می توانند ضمن بازدید از نمایشگاههای فوق نسبت به خرید اقدام کنند.

تشکیل اولین جلسه میز تخصصی گل و گیاه استان

معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت از تشکیل اولین جلسه میز تخصصی گل و گیاه خبر داد.

جعفر اصغری افزود: با توجه به نقش و اهمیت صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور و تنوع مسائل و مشکلات موجود در فرآیند تولید صادراتی و مقوله تجارت محصولات صادراتی استان و به منظور ایجاد فضای مناسب تشکیل میزهای تخصصی در دستور کار حوزه تجارت خارجی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قرار گرفت.

وی گفت: با توجه به توانمدیهای بسیار بالای صنعت گل و گیاه و صادرات این نوع کالا در سطح استان اولین جلسه میز تخصصی با عنوان میز تخصص گل وگیاه تشکیل گردید.

معاون توسعه بازرگانی خارجی استان، تحلیل وضعیت صادرات و تدوین استراتژی صادرات در گروههای کالایی و خدماتی، خصوصآ در بحث گل و گیاه را از دستورات کاری این میز دانست و گفت: پیش بینی اهداف کمی صادرات کالاها وخدمات، در آغاز دوره و درصد تحقق اهداف در پایان سال، از دیگر وظایف میزهای تخصصی است.