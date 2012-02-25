فینالیستهای اوزان 55، 66 و 96 جام یادگار امام مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که از ظهر امروز شنبه ششم اسفند ماه، هشتمین دوره رقابت های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) در شهر مقدس قم آغاز شده است، اسامی کشتی گیران فینالیست سه وزن نخست دقایقی پیش مشخص شد.



طبق برنامه ریزی فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) از امروز به مدت دو روز به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان و هیئت کشتی استان قم در سالن شهید حیدریان شهر قم در حال برگزاری است و قهرمانان سه وزن نخست نیز تا ساعات پایانی شب مشخص می شوند.



راهیابی دو کشتی گیر ایرانی به دیدار نهایی وزن 55 کیلوگرم



در حالی که در وزن 55 کیلوگرم شیرزاد بهشتی طلا، مصیب اکبری، بهزاد قاسمی، محمد فقیری از تهران، محسن رحمتی از لرستان، علی اطرافچی، مجتبی قنواتی و سامان عبدولی از خوزستان و باقر توکلیان از فارس حضور داشتند، دو کشتی گیر از کشورمان موفق به کسب جواز حضور در مرحله پایانی و دیدار نهایی برای کسب مدال طلا شدند.



بدین ترتیب در دیدار فینال وزن 55 کیلوگرم شیرزاد بهشتی طلا به مصاف محمد فقیری می‌رود تا نخستین مدال طلای هشتمین دوره رقابت های بین‌المللی جام یادگار امام کشتی فرنگی در کشورمان و شهر مقدس قم، به یکی از این دو کشتی گیر برسد.



جدال فرنگی کاران کشورمان برای کسب مدال طلای وزن 66 کیلوگرم



همچنین در وزن 66 کیلوگرم ‌سعید عبدولی، مهدی زیدوند و علی ذکائی مهر از خوزستان، علی محمدی و علیرضا همتی از تهران، برومند اصلانی از آذربایجان غربی، افشین اسلامی از مازندران، عباس محب‌تاش از فارس و علی پرویزی از کرمانشاه برای کسب عناوین برتر پیکار کردند که باز هم کشتی گیرانی از کشورمان به دیدار نهایی راه یافتند.



بدین ترتیب در دیدار فینال وزن 66 کیلوگرم امید نوروزی به مصاف علی محمدی می‌رود تا برنده مدال طلای این وزن از هشتمین دوره رقابت های بین‌المللی جام یادگار امام کشتی فرنگی در کشورمان و شهر مقدس قم مشخص شود.



رقابت کشتی گیران ایران و ترکیه در فینال 96 کیلوگرم



در وزن 96 کیلوگرم،‌ ابوذر علیاری و رامین صلاحی‌نژاد از تهران، ابراهیم صادقی و محمدرضا اکبری از مازندران، فرزاد اصلانی از اردبیل، علی علیاری از هرمزگان، محمدعلی محمدی و مهرداد بایندور از فارس مدعیان کسب عنوان بودند که این بار کشتی گیر کشورمان حریفی از ترکیه را در دیدار نهایی برای کسب مقام قهرمانی پیش رو دارد.



بدین ترتیب در دیدار فینال وزن 96 کیلوگرم محمدرضا اکبری از تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان به مصاف ایلکر گنل از کشور ترکیه می‌رود تا برنده مدال طلای این وزن از هشتمین دوره رقابت های بین‌المللی جام یادگار امام کشتی فرنگی در کشورمان و شهر مقدس قم شناسایی و تقدیر شود.