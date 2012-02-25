پیش بینی 277 شعبه اخذ رأی در همدان/ 6 کاندیدا انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق بعدازظهر شنبه در جلسه توجیهی آموزشی اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی ستاد انتخابات شهرستان همدان افزود: 182 شعبه اخذ رأی برای شهر همدان پیش بینی شده که از این تعداد 64 شعبه بخش مرکزی و 30 شعبه بخش شرا و قهاوند را پوشش خواهد داد.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه 39 نفر برای حوزه انتخابیه شهرستانهای همدان و فامنین ثبت‌نام کردند، اظهار داشت: در بررسیهای به عمل آمده 35 نفر از این تعداد تأیید و 4 نفر رد صلاحیت شدند.

وی اضافه کرد: حدود 90 درصد کاندیداهای حوزه انتخابی شهرستان‌های همدان و فامنین تأیید صلاحیت شدند که این رقم در مقایسه با هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره ای طلایی‌ است چرا که در دوره هشتم حدود 45 درصد کاندیداها رد صلاحیت شدند.

467 هزار و 159 نفر در همدان واجد شرایط رای دادن هستند

فرماندار همدان واجدین شرایط رأی دادن در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان همدان را 467 هزار و 159 نفر اعلام کرد و یادآور شد: با توجه به تعداد کاندیداها و برآوردهای قبلی انتخابات‌ احتمال اینکه انتخابات این دوره نیز به دور دوم کشیده شود، وجود دارد.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه تاکنون 6 نفر از کاندیداهای حوزه انتخابی شهرستان همدان و فامنین انصراف داده اند، گفت: در حال حاضر 29 کاندیدا برای کرسی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این حوزه‌ها به رقابت خواهند پرداخت.

وی در ادامه با بیان اینکه برگزاری انتخابات در دایره ولایت مداری و حول محور ولایت فقیه در گردش است، اظهار داشت: برگزاری انتخابات سالم و امن از تأکیدات مقام معظم رهبری است.

قهرمانی مطلق با اشاره به اینکه وزارت کشور مجری انتخابات است، اظهار داشت: تمام مردم در این امر مشارکت دارند.

6 هزار همدانی در زمینه برگزاری انتخابات فعالیت دارند

وی با بیان اینکه در شهرستان همدان حدود 6 هزار نفر از اقشار مختلف مردم در زمینه برگزاری انتخابات فعالیت دارند، گفت: تشویق برای حضور گسترده مردم در انتخابات از وظایف اصلی است.

فرماندار همدان همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: ملت ایران در عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند که در تنگناها و تحریم‌های دشمنان بر علیه ایران همیشه در عرصه حضور داشته و توطئه آنها را خنثی کرده‌اند.

قهرمانی مطلق حضور گسترده مردم در سی و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را بسیار چشمگیر دانست و گفت: این حضور به گفته دوست و دشمن بسیار گسترده بوده است.

مردم باید کاندیدای اصلح را انتخاب کنند

فرماندار همدان با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی 12 اسفند نتیجه قاطع‌تری را خواهند دید، اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و تک تک آراء مردم در این زمینه بسیار اثرگذار است و مردم باید کاندیدای اصلح را انتخاب کنند.

قهرمانی مطلق با اشاره به برگزاری هشت دوره انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در شهرستان همدان اظهار داشت: میانگین مشارکت مردمی بر اساس آمارهای به دست آمده در این هشت دوره حدود 53 و هفت دهم درصد بوده است.

وی با بیان اینکه دشمنان با بهانه مختلف سعی در ایجاد تفرقه در بین مردم را دارند، افزود: عده‌ای به دنبال بهانه‌جویی هستند واعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی باید این فرصت را از این افراد مغرض بگیرند.