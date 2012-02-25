باید و نبایدهای تبلیغات انتخابات/ حضور مردم مهمترین اصل است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد انتخابات استان کرمان، دستورالعمل تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

جواد کمالی بیان کرد: نامزدهای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی از چهارم تا دهم اسفندماه مجاز به تبلیغ هستند.

وی گفت: چاپ تراکت در قطع 20 در 15 سانتیمتر و توزیع آن مجاز است.

کمالی اضافه کرد: چاپ و توزیع جزوه، زندگی نامه، بروشور و کارت حداکثر در قطع 15 در 20 سانتیمتر، استفاده از عکس برای تراکت، زندگی نامه، جزوه، بروشور و کارت در قطع حداکثر 15 در 10 سانتی متر و سخنرانی پرسش و پاسخ از طرف نامزدها و طرفداران آنان در محیط های غیردولتی از موارد مجاز تبلیغات است.

وی اظهار داشت: تبلیغ در روزنامه ها و جراید بخش خصوصی با در نظر گرفتن قانون تبلیغات، ارسال و توزیع آثار تبلیغاتی مجاز از طریق شرکت پست در پاکت های بسته، بدون وجود آثار تبلیغاتی بر روی پاکت نیز مجاز است.

وی تصریح کرد: اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها بدون ذکر عنوان و مسئولیت و درج نظر آنان در آثار تبلیغاتی مجاز، مشروط به تسلیم قبلی مدارک مستند به امضای ایشان به هیات اجرایی و درج و انتشار مراتب حمایت مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز توسط نامزد نمایندگی به شرط وجود مستند مکتوب از دیگر موارد مجاز تبلیغات است.

وی ادامه داد: در صورت درخواست هیات های اجرایی، نامزد باید نامه کتبی حمایت مجامع و گروه های مورد نظر را ارایه کند.

کمالی افزود: تشکیل تنها یک ستاد انتخاباتی در مرکز بخش، شهر، شهرستان و هریک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ مجاز است.

وی گفت: در صورتی که چند عنوان بر هریک از عناوین فوق الذکر اطلاق شود، در حکم یک عنوان است.

رییس ستاد انتخابات استان کرمان اظهار داشت: نصب هر گونه تابلو، بنر و پارچه نشان دهنده مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها در محل ستاد تبیلغات مجاز است.

کمالی تاکید کرد: نصب پلاکارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها فقط در راستای تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات بدون درج اسامی داوطلبان، استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترک توسط نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، برگزاری اجتماعات، گردهمایی و همایش با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و نصب آثار تبلیغاتی مجاز به طور صرف در مکان هایی که از سوی شهرداری یا دهیاری تدارک دیده شده است از موارد مجاز تبلیغات به شمار می رود.

رییس ستاد انتخابات استان کرمان، درباره موارد تبلیغات غیرمجاز، نیز گفت: استفاده از هرگونه پلاکارد (به منظور تبلیغات به نفع یا علیه نامزدها)، پوستر، دیوار نویسی، راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن از موارد تخلف تبلیغاتی محسوب می شود.

وی تاکید کرد: استفاده از عکس خارج از قالب تراکت، جزوه، زندگی نامه، بروشور و کارت و نیز چاپ آن در مقطع بزرگتر از ابعاد 15 در 10 سانتی متر، نصب و الصاق هرگونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه تبلیغاتی به طور کلی (به جز محل هایی که شهرداری ها و دهیاری ها به این منظور در نظر می گیرند) نیز از عناوین غیرمجاز تبلیغات انتخاباتی است.

کمالی، عنوان کرد: اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها با ذکر عنوان و مسوولیت شان و ارایه ندادن مدارک کتبی مربوط با امضای آنان به هیات اجرایی، دایر کردن بیش از یک ستاد تبلیغاتی در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها و هریک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ مغایر با قانون تبلیغات انتخابات است.

وی افزود: درج اعلام حمایت مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز بدون وجود مستند مکتوب نزد نامزد، نصب هر گونه آثار تبلیغاتی توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها مبنی بر حمایت از نامزدهای انتخاباتی (با درج تصویر یا اسامی نامزدها و غیره) خلاف قانون تبلیغات انتخابات است.

وی تصریح کرد: انتشار مطالب غیر واقعی دال بر انصراف حمایت گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین در مطبوعات، نشریات، خبرگزاری ها و غیره، تبلیغ علیه داوطلبان نمایندگی در مطبوعات، نشریات خصوصی، خبرگزاری ها و غیره و خودداری از چاپ فوری پاسخ نامزد (ذینفع در بندهای اول و دوم) توسط نشریه، روزنامه و خبرگزاری مربوطه از موارد تخلف است.

رییس ستاد انتخابات استان کرمان، گفت: تبلیغ علیه داوطلبان دیگر از سوی داوطلب یا طرفداران وی، تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی (حتی به صورت درج آگهی)در نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارت خانه ها، ادارات، نهادها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها، نهادها و موسساتی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می کنند نیز از عناوین غیرمجاز در تبلیغات انتخاباتی است.

وی تصریح کرد: انجام فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله ای که جنبه رسمی و دولتی دارد، غیرمجاز است.

وی گفت: استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها، نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و یا در اختیار گذاشتن آنها، برای انجام تبلیغات داوطلبان نمایندگی از موارد تخلف است.

کمالی، تاکید کرد: تبلیغ اعضای هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخابات، تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی و نام مسوول آن به فرمانداری یا بخشداری، فعالیت تبلیغاتی کارمندان دولت در ساعات اداری از موارد تخلف است.

وی گفت: برگزاری و دعوت داوطلبان انتخاباتی از مردم برای شرکت در گردهمایی یا همایش و تشکیل جلسه سخنرانی تبلیغاتی قبل از آغاز زمان قانونی تبلیغات و محو یا پاره کردن آگهی تبلیغات مجاز نامزدها که در محل مجاز، در زمان قانونی تبلیغات، الصاق شده است نیز از موارد تخلفات انتخاباتی است.