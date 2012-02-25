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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۵

رئیس مرکزآزمون در گفتگوبامهر:

مهلت ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد تا دوشنبه تمدید شد

مهلت ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد تا دوشنبه تمدید شد

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد از تمدید مهلت ثبت نام کنکور سال 91 این دانشگاه تا روز دوشنبه 8 اسفند ماه خبر داد.

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام دور دوم در کنکور سراسری سال 91 دانشگاه آزاد امروز به پایان می رسید که به درخواست داوطلبان مهلت ثبت نام تا ساعت 24 روز 8 اسفندماه تمدید شد.

سجادی اظهار داشت: داوطلبان آزمون سراسری سال 91 دانشگاه آزاد در رشته های پزشکی و غیرپزشکی می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز آزمون این دانشگاه به نشانی  www.azmoon.org مراجعه و دریافت کارت اعتباری و دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، آزمون سراسری دانشگاه آزاد در سال 91 در رشته‌های غیرپزشکی در روزهای 15 و 16 تیرماه و آزمون رشته‌های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد در روز 29 تیرماه سال 91 برگزار می شود.

کد مطلب 1543442

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