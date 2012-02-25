مهلت ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد تا دوشنبه تمدید شد

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام دور دوم در کنکور سراسری سال 91 دانشگاه آزاد امروز به پایان می رسید که به درخواست داوطلبان مهلت ثبت نام تا ساعت 24 روز 8 اسفندماه تمدید شد.

سجادی اظهار داشت: داوطلبان آزمون سراسری سال 91 دانشگاه آزاد در رشته های پزشکی و غیرپزشکی می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز آزمون این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org مراجعه و دریافت کارت اعتباری و دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، آزمون سراسری دانشگاه آزاد در سال 91 در رشته‌های غیرپزشکی در روزهای 15 و 16 تیرماه و آزمون رشته‌های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد در روز 29 تیرماه سال 91 برگزار می شود.