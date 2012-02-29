اصول اخلاق پزشکی در کشور متضاد با یکدیگر شکل گرفته است

قدرت‌الله مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اختلاف نظر بین دانشمندان غربی از یک سو و بین دانشمندان مسلمان از سوی دیگر، نظریه‌های اخلاقی پایه و در عین حال بسیار متضادی را بنیان نهاده است.

وی بیان داشت: از آنجا که اصول اخلاق پزشکی بر این مبنا استوار است، اصول مختلف به صورت متضاد با یکدیگر شکل می‌گیرد و در نتیجه اختلاف در عملکرد و تصمیم‌گیری پزشکی را نیز در پی دارد.

عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: مبانی مختلف و گاه متضاد اخلاق پزشکی به تبع خود اصول اخلاقی مختلف و متضادی را نیز در پی دارد.

وی ادامه داد: اصول اخلاق پزشکی براساس مبانی سازگار با بینش، باور و فرهنگ اسلامی امری ضروری به نظر می‌آید.

مؤمنی تاکید کرد: در قالب یک تحقیق علمی، دیدگاه‌های موجود و قابل انطباق بر مبانی اخلاق اسلامی تبیین، توصیف و مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته و با نقد و بررسی آنها مبانی اصول اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلامی و فقه شیعی تعیین می‌شود.

وی اضافه کرد: پس از تشکیل جمهوری اسلامی و بررسی مسائل فقهی - پزشکی، بسیاری از احکام اسلامی و فتوای فقها و نیز قانونمند شدن آنها در اخلاق پزشکی اسلامی ملاک عمل جامعه پزشکی قرار گرفته که در جای خود قابل ارائه است.

عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اختلاف نظر دانشمندان در مسائل اصلی و فرعی رشته‌های مختلف علمی به اختلاف نظر آنان در مبانی فکری آنها باز می‌شود.

وی افزود: بر این اساس گاهی بین یک یا چند صاحب‌نظر هم عقیده و از یک خانواده فرهنگی، اختلاف نظر شدیدی در دو قطب متضاد شکل می‌گیرد.