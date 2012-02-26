رقابت 10 تیم برای قهرمانی در فوتسال بانوان قم

زهرا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: خوشبختانه تلاش هایی که در چند سال اخیر با حمایت هیئت فوتبال و پیگیری های مستمر بخش های مختلف انجام داده ایم، به بار نشسته است و امروز به این شرایط رسیده ایم که می توانیم در استان قم رقابت های لیگ برگزار کنیم.



وی ادامه داد: موفقیت های فوتسال بانوان قم در سال جاری بر تمامی تلاش های هیئت در راستای توسعه این رشته در بین بانوان قمی صحه گذاشت و نشان داد که واقعا در قم استعدادهای بسیار خوبی در بخش فوتسال و حتی فوتبال بین بانوان فعالیت می کنند.



وجود استعداد و توانمندی فوق العاده در ورزش بانوان قم



نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان قم افزود: ما در ورزش بانوان قم استعداد و توانمندی های قابل توجهی داریم که در صورت شناسایی شدن و مورد حمایت قرار گرفتن می توانند موجب سر افرازی ورزش بانوان استان قم شوند.



وی عنوان کرد: هم اکنون نفرات زیادی از بین بازیکنان فوتبال و فوتسال بانوان قم در تیم های ملی رده های سنی مختلف کشورمان حضور دارند و در آینده ای نزدیک یقینا از آنها در سطح رقابت های مهم برون مرزی خواهیم شنید.



سلیمی در ادامه به آغاز رقابت های دومین دوره فوتسال بانوان باشگاه های استان قم اشاره کرد و بیان داشت: بعد از برگزاری موفق این مسابقات در سال گذشته که در قالب لیگ های دسته اول و دوم برگزار شد، امسال بانوان استقبال گسترده تری از لیگ استان کرده اند.



رقابت بانوان فوتسالیست قمی در قالب لیگ های دسته اول و دوم



وی یاد آور شد: امسال نیز مسابقات لیگ فوتسال باشگاه های بانوان قم را به دو دسته اول و دوم تقسیم بندی کرده ایم که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در هیئت، شش تیم در قالب مسابقات دسته اول با یکدیگر رقابت می کنند.



نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان قم اضافه کرد: این در شرایطی است که چهار تیم دیگر نیز رقابت های خود را به شکل دوره ای در لیگ دسته دوم برگزار می کنند و تیم های برتر آن به مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان صعود می کنند.



برگزاری مسابقات در بزرگترین سالن ورزشی قم



وی عنوان داشت: شاید تیم های بیشتری مایل به شرکت در مسابقات لیگ فوتسال بانوان باشگاه های استان قم بودند اما یکی از مهمترین مشکلات در این مسیر، نبود حامی مالی مناسب بود که طبیعتا اجازه نداد که تیم های بیشتری در لیگ حضور یابند.



سلیمی در ادامه به تیم های حاضر در لیگ دسته اول فوتسال بانوان قم اشاره کرد و افزود: در این رقابت ها شش تیم هما، دلفین(الف)، دلفین (ب)، پیام، صنایع چوبی امید و املاک مرکزی در لیگ دسته یک رده سنی بزرگسالان حضور دارند.



وی ادامه داد: چهار تیم بیمه نوین، دکتر حسابی، حاجی آباد و ناحیه چهار نیز در جریان رقابت های لیگ دسته دوم فوتسال بانوان باشگاه‌های استان قم در تلاش برای کسب جواز صعود به لیگ دسته اول با رقبای خود در سالن شهید حیدریان قم مسابقه می دهند.

