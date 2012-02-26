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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۶

بزرگداشت خواجه نصیر -1/

خواجه نصیر مؤسس نظام کلام فلسفی شیعی است

خواجه نصیر مؤسس نظام کلام فلسفی شیعی است

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران درباره کلام فلسفی شیعه گفت: خواجه نصیر کلام شیعی را که از نقلی به عقلی و از عقلی به فلسفه کلامی سریان داشت به کلام فلسفی مبدل کرد در واقع خواجه نظام کلام فلسفی شیعه را تأسیس کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی عصرشنبه ششم اسفند ماه درمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  با حضور اساتید و علاقه‏مندان فلسفه و فرهنگ ایرانی اسلامی برگزارشد.

اولین سخنران این نشست حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه بود که درباره خواجه نصیر و ارتباط وی با فلسفه و کلام به ایراد سخنرانی پرداخت. وی درابتدا گفت: خواجه که به عنوان طوسی معروف است اصالتا قمی بوده‏است . پدرش بواسطه زیارت امام هشتم در طوس ماندگار می‎شود و خواجه به سال 598ق درطوس بدنیا می‎آید و وفاتش درسال 672ق دربغداد است.

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ادامه داد: خواجه، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضیدان و منجم ایرانی شیعه سده هفتم است که  به القابی چون "نصیرالدین"، "محقق طوسی"، "استاد البشر" و "خواجه" شهرت دارد. ایشان شخصیتی جامع الاطراف و ذوفنون دارد که نوآوریهای فراوانی در حوزه ریاضیات ، هیئت و نجوم داشته است. در قلاع اسماعیلیه مدتی را بسر برد و تألیفاتی گرانسنگی در آنجا نگاشت.

خسروپناه از نوآوریهای خواجه یکی هم اینکه مؤسس کلام فلسفی بود را ذکرکرد و گفت: کلام اسلامی 4مرحله نقلی،عقلی، فلسفه کلامی و کلام فلسفی را بویژه در کلام شیعی پشت سر گذاشته است. کلام شیعی که توسط شیخ صدوق و شیخ مفیدابتدا بر کلام نقلی استواربوده بعدها توسط شاگردان ایندو روش آن عقلی می‏شود. اما کلام عقلی ایشان مبتنی بر فلسفه نبود. غزالی و امام فخر رازی منتقد فلسفه ابن سینا و فارابی شدند زیرا آرای فلسفی را درتضاد با آرای اشعری می‎دیدند بنابراین هم فلسفه را نقد کردند و هم به توجیه آرای اشعری پرداختند لذا دانش فلسفه کلامی بوجود آمد.

وی تصریح کرد اما خواجه کلام فلسفی را بنیان گذاشت یعنی میراث گذشتگان مشاء و اشراق با معتزله و شیعه را بهمراه داشت. تمام شرحهای فخر رازی بر اشارات را نقد می‎کند و از موضع دفاع از بوعلی بر می‏آید. بافلسفه ترکیبی از مشاء و اشراق فلسفه کلامی را تأسیس می‎کند.

خسروپناه یادآورشد: خواجه اولین کسی است که کلام فلسفی را مدون کرد. معتقد به تشکیک وجود نیست و بر خلاف ملاصدرا با تشکیک وجود مخالف است.در صفات باریتعالی از تباین وجود استفاده می‏کند و نه از تشکیک وجود. خواجه هیولا را نفی نمی‎کند و در اثبات امکان خلق عالم الاخر در بحث معاد از مبنای فلسفی استفاده می‎کند.

وی افزود: خواجه اگرچه فلسفه مشاء و اشراق را باهم ترکیب می‎کند و از هردو برای بحثهای کلامی بهره می‏برد اما نه تابع مکتب مشاء و نه تابع مکتب اشراق است. معتقد است افعال ذاتا حسن و قبح دارند و اینکه عقل می‎تواند به حسن و قبح افعال پی ببرد که در اینجا نظام فلسفی متکلمان را بکاربرده است لذا قاعده لطف برای حسن و قبح قضایا را مقدمات کبرای برهانش قرار می‏دهد.

کد مطلب 1543447

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