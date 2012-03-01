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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

آلبوم "ایل بانگ" منتشر شد

آلبوم "ایل بانگ" منتشر شد

آلبوم ایل بانگ با آواز و کمانچه علی اکبر شکارچی به همراه تمبک آساره شکارچی که انطباق پرده بندی دستگاه راست پنجگاه با ترانه های لری و بختیاری است منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در این آلبوم که بتازگی از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شده است 18 ترانه لری و بختیاری به نام های سپهر، فرود و درآمد راست پنجگاه، چهارمضراب کمند، خسروانی، نغمه، نیریز، هیوله، شاهنامه خوانی، صیادی، راک، آمان گلی،ترانه عروسی و گلی گلی و... را دربرگرفته است.
 
شکارچی در توضیح این اثر نوشته است : ساخت و اجرای "ایل بانگ" دارای دو نگاه است. نگاه اول چیدمان و ردیف کردن ترانه های محلی در سیستم دستگاهی و نگاه دوم جدا کردن گوشه های دستگاه راست پنجگاه از سیستم دستگاهی تا شاید بهتر اندیشه های پنهان خود را آشکار سازند.

در دفترچه همراه آلبوم که به مدیریت رضا مهدوی تولید شده درباره هریک از ترانه ها به صورت تخصصی توضیحاتی همراه با ترجمه اشعار ارائه شده است.

کد مطلب 1543449

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