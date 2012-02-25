چهار هزار تن قارچ در چهار محال و بختیاری تولید شد

حمید رضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان چهار محال و بختیاری یکی از استانهایی است که دارای آب و هوای مستعد برای تولید قارچ است.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از چهار هزار تن قارچ در این استان تولید شده است.

وی بیان داشت: قارچ تولیدی این استان به استانهای اصفهان، فارس، خوزستان، تهران و... صادر می شود.

منصوری عنوان کرد: قارچ تولیدی این استان دارای کیفیت بسیار بالایی است و بازار پسندی بالایی دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری تاکید کرد: هم اکنون بیشترین قارچ تولیدی این استان از نوع دکمه است که به صورت بسته ای عرضه می شود.