  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

آلبوم همنشین دل منتشر شد

آلبوم همنشین دل منتشر شد

آلبوم موسیقی " همنشین دل " با آهنگسازی "علی طاهری" و خوانندگی"سید جلال الدین محمدیان " از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شد .

به گزارش خبرنگار مهر در این آلبوم موسیقایی 7 قطعه گلشن یار، گریه سحری ، هجران و صنما بر اساس شعر هایی ازمولانا ، همنشین دل ، تا ز میخانه و سماع و آواز بر اساس شعرهایی ازحافظ عرضه شده است .

 محمد فیروزی با عود ، علی طاهری با تنبور و بم تار ، جهانگیر طاهری و سید محمد جاسبی  با تنبور ورضا فهیمی با دف ازهنرمندانی هستند که در این آلبوم به نوازندگی سازهای خود حضورپرداخته اند .

رضا مهدوی ، مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری ، در یادداشتی به بهانه انتشار این آلبوم نوشته است : "صدای سید جلال الدین محمدیان را با آهنگ از یاد نرفتنی "مردان خدا "می شناسیم . خواننده ای که سنت اصیل منطقه خود کرمانشاه را اجرا می کند و از معرفان موسیقی زادگاهش است .

وی در ادمه این یادداشت می نویسدک "قطعاتی که محمدیان طی بیست و چند سال خوانندگی روی صحنه و دراستودیو اجرا کرده ، مورد توجه دوستدارن موسیقی خانقاهی ( البته درفضای اجرای موسیقی شهری ) قرارگرفته است . در این اثر صدا و اجرا و سلیقه های او را در موسیقی همان گونه که شنیده ایم بازهم می شنویم. ولی پخته تر با خرده ابداعاتی بیشتر و با حالی افزون تر که لازمه تجربه و سن وسال فعلی خواننده است ."

 مهدوی درادامه آورده است :"مرکز موسیقی حوزه هنری درراستای اهداف خود ،که مبتنی برالگو سازی و نمونه سازی در تمام ژانرها و انواع مجاز موسیقی است ، آلبوم " همنشین دل " را که درزمره پاکیزه ترین و شنیدنی ترین آثار سید جلال الدین محمدیان و نیزنخستین تجربه و اهتمام نوا ساز و تنظیم کننده شناخته و به انتشارآن مبادرت ورزیده است ."

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری درخصوص ویژگی های دیگراین آلبوم افزوده است : "دراین 7 قطعه موسیقی که می شنویم آفت تقلیدازموسیقی عربی ، ترکی ، هندی ، افغانی و غربی به آن راه نیافته و نمونه ای از سنت موسیقی مذهبی و عرفانی منطقه غرب کشوررا ارائه می کند . نمونه ای که شاید به عنوان شاخص ومثال دربررسی موسیقی دانان آینده ایران مورد توجه قرار گیرد. "

کد مطلب 1543455

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها