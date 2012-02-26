آلبوم همنشین دل منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در این آلبوم موسیقایی 7 قطعه گلشن یار، گریه سحری ، هجران و صنما بر اساس شعر هایی ازمولانا ، همنشین دل ، تا ز میخانه و سماع و آواز بر اساس شعرهایی ازحافظ عرضه شده است .



محمد فیروزی با عود ، علی طاهری با تنبور و بم تار ، جهانگیر طاهری و سید محمد جاسبی با تنبور ورضا فهیمی با دف ازهنرمندانی هستند که در این آلبوم به نوازندگی سازهای خود حضورپرداخته اند .



رضا مهدوی ، مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری ، در یادداشتی به بهانه انتشار این آلبوم نوشته است : "صدای سید جلال الدین محمدیان را با آهنگ از یاد نرفتنی "مردان خدا "می شناسیم . خواننده ای که سنت اصیل منطقه خود کرمانشاه را اجرا می کند و از معرفان موسیقی زادگاهش است .



وی در ادمه این یادداشت می نویسدک "قطعاتی که محمدیان طی بیست و چند سال خوانندگی روی صحنه و دراستودیو اجرا کرده ، مورد توجه دوستدارن موسیقی خانقاهی ( البته درفضای اجرای موسیقی شهری ) قرارگرفته است . در این اثر صدا و اجرا و سلیقه های او را در موسیقی همان گونه که شنیده ایم بازهم می شنویم. ولی پخته تر با خرده ابداعاتی بیشتر و با حالی افزون تر که لازمه تجربه و سن وسال فعلی خواننده است ."

مهدوی درادامه آورده است :"مرکز موسیقی حوزه هنری درراستای اهداف خود ،که مبتنی برالگو سازی و نمونه سازی در تمام ژانرها و انواع مجاز موسیقی است ، آلبوم " همنشین دل " را که درزمره پاکیزه ترین و شنیدنی ترین آثار سید جلال الدین محمدیان و نیزنخستین تجربه و اهتمام نوا ساز و تنظیم کننده شناخته و به انتشارآن مبادرت ورزیده است ."



مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری درخصوص ویژگی های دیگراین آلبوم افزوده است : "دراین 7 قطعه موسیقی که می شنویم آفت تقلیدازموسیقی عربی ، ترکی ، هندی ، افغانی و غربی به آن راه نیافته و نمونه ای از سنت موسیقی مذهبی و عرفانی منطقه غرب کشوررا ارائه می کند . نمونه ای که شاید به عنوان شاخص ومثال دربررسی موسیقی دانان آینده ایران مورد توجه قرار گیرد. "