  1. بین الملل
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۳

دو آمریکایی در کابل کشته شدند

دو آمریکایی در کابل کشته شدند

یک فرد مسلح با تیراندازی به سوی ساختمان محافظت شده دولت در کابل دو آمریکایی را کشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در این تیراندازی که امروز شنبه در داخل یک ساختمان متعلق به دولت افغانستان در پایتخت این کشور رخ داد، دو مشاور آمریکایی شاغل در این مکان کشته شدند.

مقامات افغان با تایید این خبر عامل این اقدام را یک غیرافغان دانستند. به گفته یک منبع آگاه، تیراندازی در داخل یک اتاق محافظت شده انجام شده است.
 
در حالی که ناتو کشته شدن دو نفر از کارکنان خود را در افغانستان تایید کرده است، سخنگوی نظامیان آمریکایی در این کشور اعلام کرد عامل تیراندازی مذکور، غربی نبوده است.
 
با این حال مقامات واشنگتن تایید کردند که دو فرد کشته شده در تیراندازی امروز کابل شهروند آمریکا بوده اند. هنوز مشخص نیست چه کس یا گروهی عامل این اقدام است.
 
گفتنی است اقدام اهانت آمیز نظامیان آمریکایی در افغانستان آتش خشم مردم این کشور علیه نظامیان اشغالگر را به راه انداخته که با وجود عذرخواهی فرماندهی ناتو و رئیس جمهوری آمریکا همچنان شعله ور است.
کد مطلب 1543457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها