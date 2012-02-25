دو آمریکایی در کابل کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در این تیراندازی که امروز شنبه در داخل یک ساختمان متعلق به دولت افغانستان در پایتخت این کشور رخ داد، دو مشاور آمریکایی شاغل در این مکان کشته شدند.

مقامات افغان با تایید این خبر عامل این اقدام را یک غیرافغان دانستند. به گفته یک منبع آگاه، تیراندازی در داخل یک اتاق محافظت شده انجام شده است.

در حالی که ناتو کشته شدن دو نفر از کارکنان خود را در افغانستان تایید کرده است، سخنگوی نظامیان آمریکایی در این کشور اعلام کرد عامل تیراندازی مذکور، غربی نبوده است.

با این حال مقامات واشنگتن تایید کردند که دو فرد کشته شده در تیراندازی امروز کابل شهروند آمریکا بوده اند. هنوز مشخص نیست چه کس یا گروهی عامل این اقدام است.

گفتنی است اقدام اهانت آمیز نظامیان آمریکایی در افغانستان آتش خشم مردم این کشور علیه نظامیان اشغالگر را به راه انداخته که با وجود عذرخواهی فرماندهی ناتو و رئیس جمهوری آمریکا همچنان شعله ور است.