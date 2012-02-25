اجرای نمایش "لیلا نام تمام دختران شهر" در حوزه هنری اصفهان

سروش درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش در جشنواره استانی تئاتر جوان برگزیده شده و بیشتر عوامل اجرایی آن موفق به کسب رتبه در جشنواره تئاتر جوان حوزه هنری شدند.

وی افزود: در جشنواره تئاتر جوان اصفهان سروش درویشی رتبه نخست کارگردانی، آیدا احمدی رتبه نخست بازیگری زن، فرید اوشایی و بابک شانه‌سازان رتبه سوم بازیگری مرد، یونس مولایی جایزه بهترین طراحی صحنه و آرش جان‌نثاری جایزه بهترین موسیقی را برای این تئاتر کسب کردند.

این کارگردان تئاتر درباره داستان این نمایش نیز گفت: این تئاتر داستان خواهر و برادری است که در جنوب کشور زندگی می‌کنند و به سبب اینکه پدر و مادرشان فوت کرده‌اند عموی آنها سرپرستیشان را بر عهده دارد.

وی در ادامه داستان افزود: عموی آنها در حق آنها ظلم فراوانی روا می‌دارد و آنها برای رهایی از دست عموی ظالمشان به کارهای مختلفی دست می‌زنند.

به گزارش مهر نمایش "لیلا نام تمام دختران شهر" از گروه نمایش باربد و به نویسندگی هومن حیدری تا 12 اسفندماه از ساعت 18 و 30 دقیقه در ساختمان مرکزی حوزه هنری واقع در خیابان استانداری، خیابان سعدی، ساختمان مرکزی حوزه هنری اجرا می‌شود.