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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۲

درویشی در گفتگو با مهر:

اجرای نمایش "لیلا نام تمام دختران شهر" در حوزه هنری اصفهان

اجرای نمایش "لیلا نام تمام دختران شهر" در حوزه هنری اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: یک کارگردان تئاتر گفت: نمایش "لیلا نام تمام دختران شهر" به کارگردانی سروش درویشی در سالن ساختمان مرکزی حوزه هنری به صحنه رفته است.

سروش درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش در جشنواره استانی تئاتر جوان برگزیده شده و بیشتر عوامل اجرایی آن موفق به کسب رتبه در جشنواره تئاتر جوان حوزه هنری شدند.

وی افزود: در جشنواره تئاتر جوان اصفهان سروش درویشی رتبه نخست کارگردانی، آیدا احمدی رتبه نخست بازیگری زن، فرید اوشایی و بابک شانه‌سازان رتبه سوم بازیگری مرد، یونس مولایی جایزه بهترین طراحی صحنه و آرش جان‌نثاری جایزه بهترین موسیقی را برای این تئاتر کسب کردند.

این کارگردان تئاتر درباره داستان این نمایش نیز گفت: این تئاتر داستان خواهر و برادری است که در  جنوب کشور زندگی می‌کنند و به سبب اینکه پدر و مادرشان فوت کرده‌اند عموی آنها سرپرستیشان را بر عهده دارد.

وی در ادامه داستان افزود: عموی آنها در حق آنها ظلم فراوانی روا می‌دارد و  آنها برای رهایی از دست عموی ظالمشان به کارهای مختلفی دست می‌زنند.

به گزارش مهر نمایش "لیلا نام تمام دختران شهر" از گروه نمایش باربد و به نویسندگی هومن حیدری تا 12 اسفندماه از ساعت 18 و 30 دقیقه در ساختمان مرکزی حوزه هنری واقع در خیابان استانداری، خیابان سعدی، ساختمان مرکزی حوزه هنری اجرا می‌شود.

کد مطلب 1543460

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