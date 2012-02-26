نقشه راه قطب های علمی پزشکی تدوین شد

ردیف موضوع

1 پژوهش در مشکلات قطب ها و کاربردی کردن نتایج

2 بازبینی قدرت و استقلال شورای عالی، استمرار و ضمانت تصمیمات آن

3 تقویت نظام ارزشیابی و ایجاد رقابت

4 حمایت از جذب نخبگان

5 توسعه شبکه سازی در هر قطب و وضع سیاست های مشارکت و همکاری بین بخشی و فرابخشی

6 بازبینی قوانین و مقررات مانع شونده برای توسعه قطب ها

7 ایجاد دفتر بین الملل قطب ها در مناطق آزاد

8 توانمندسازی مدیریت قطب ها

9 ترویج، فرهنگ سازی و جلب حمایت در مورد نقش قطب ها در پیشرفت و تعالی کشور

10 تمرکز زدایی و تقسیم کار توسعه علم و فناوری در چشم انداز 1404 (تفویض بخشی از وظایف دولت به قطبها)