تبلیغات انتخابات در گلستان/ شخصیتهای کشوری پاگشا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس در گلستان با شور و حال خاصی در روز شنبه رد استان گلستان پیگری شد.

در این روز نامزدهای انتخاباتی علاوه بر پیگیری و تداوم شیوه های مرسوم تبلغاتی از برخی سخنرانان و شخصیتهای برجسته کشوری برای حضور در همایش های انتخاباتی دعوت بعمل آورده اند.

از جمله این شخصیتها، برادر رئیس جمهور است که عصر شنبه برای سخنرانی در همایش یکیی از نامزدهای حوزه انتخابیه به گلستان سفر کرده است.

همچنین مقرر است، همایش با حضور حسن رنگرز قهرمانی کشتی جهان و نایب رئیس فدارسیون کشتی در روزهای آتی در حمایت از یکی از نامزدهای استان گلستان برگزار شد.

نصب بنرهای پر زرق و برگ و بزرگ و خارج از معیارهای تعیین شده ستاد انتخابات از دیگر مظاهر تبلیغاتی است که نامزدهای گلستانی از آن بهره گرفته اند.

توزیع بروشور، کارت ویزیت، سی دی نیز از دیگر اقلام تبلیغی نامزدهای حوزه های انتخابیه گلستان به شمار می رود.

در روز شنبه بازار تبلیغ انتخابات در حوزه های مختلف استان گلستان داغ بود و هر نامزد بنوعی سعی در معرفی خود داشته است.

تبلیغات آرام و پرشور نامزدها در گلستان نشان از بلوغ بالای سیاسی و فرهنگی مردم حوزه های انتخابیه استان دارد.

گلستان ۷۱ نامزد در ۶ حوزه انتخابیه دارد که برای کسب هفت کرسی مجلس با هم رقابت می کنند.