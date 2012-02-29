گزارش تصویری - تشریحی از خانه ستارگان NBA / مثل پادشاهان در قصر!

جرمی لین

قیمت: ماهیانه 13 هزار دلار اجاره

مکان: نیویورک

تعداد اتاق خواب: 2

تعداد حمام و سرویس بهداشتی: 2

مساحت: 110 متر مربع

"جرمی لین" ستاره 23 ساله نیویورک نیکس که به تازگی به این تیم پیوسته است در هتل دابلیو این شهر سوئیتی مجلل را اجاره کرده است و ماهیانه 13 هزار دلار برای آن می پردازد. او هنوز خانه ای در نیویورک برای خود پیدا نکرده است.







آماره استودمیر

قیمت: 3.7 میلیون دلار

مکان: شرق فلوریدا

تعداد اتاق خواب: 6

تعداد حمام و سرویس بهداشتی: 6

مساحت: 1353 متر مربع

گفته می شود قیمت اصلی خانه "استودمیر" 4.65 میلیون دلار بوده که او توانسته آن را با تخفیف 3.7 میلیون دلار بخرد. این خانه یک آشپزخانه تابستانی در محوطه، یک استخر آب گرم با فواره و یک پارکینگ با گنجایش 9 ماشین دارد. استودمیر همچنین یک آپارتمان مجلل در منطقه وست ویلاژ نیویورک دارد که ماهیانه 37,500 اجاره آن را می پردازد.







کریس هامفریز

قیمت: 1.55 میلیون دلار در سال 2005

مکان: دریاچه مینتونکا، مینه سوتا

تعداد اتاق خواب: نامشخص

تعداد حمام و سرویس بهداشتی: نامشخص

مساحت: نامشخص

خانه عجیب و قریب هامفریز که اخیرا به آن نقل مکان کرده در نزدیکی دریاچه "منتوکا" در ایلت "مینه سوتا" قرار دارد. تمام پنجره های خانه سیار او به دلیل مسائل امنیتی با رنگ خاکستری مات شده و در اتاق خواب اصلی هم اول اسم و فامیل "کریس هامفریز" روی دیوار هک شده است. تلویزیونی بزرگ که تقریبا تمام فضای روی دیوار را اشغال کرده در یکی از اتاق ها قرار دارد. هامفریز یک کافه تریا هم در این خانه برای خود درست کرده که در سمت راست عکس آن را مشاهده می کنید.



کارملو آنتونی

قیمت: 6.2 میلیون دلار

تعداد اتاق خواب: 8

تعداد حمام و سرویس بهداشتی و سرویس بهداشتی: 9

مساحت: 1960 متر مربع

ستاره اسبق "دنور ناگتس" و بازیکن فعلی نیویورک نیکس در ژوئن 2010 وقتی پیش بینی می کرد تیمش را تغییر خواهد داد خانه مجلل خود را که بیشتر شبیه یک قصر است با رقم 9.5 میلیون یورو برای فروش گذاشت. خانه او یک سال ماند و بعد از آن با رقم 6.2 میلیون یورو به فروش رفت. این در حالی است که آنتونی این خانه را در سال 2007 با رقم 12.2 میلیون یورو خریده بود. این خانه یک استودیو ضبط موسیقی، استخر، سالن بدنسازی و یک پارکینگ با ظرفیت 7 ماشین دارد.







کریس بوش

قیمت: 12.333 میلیون یورو

مکان: ساحل میامی، فلوریدا

تعداد اتاق خواب: 7

تعداد حمام و سرویس بهداشتی: نامشخص

مساحت: 115 مترمربع

خانه "کریس بوش" ستاره میامی هیت، عمارتی با ستون های بلند و طلایی است که از کف تا سقف آن سفید رنگ است. پیش از این تعداد زیادی از ورزشکاران مشهور آمریکا در این خانه که قیمت اولیه آن رقمی در حدود 18 میلیون زندگی کرده اند. کریس بوش موفق شد در سال 2010 این خانه را با تخفیف فوق العاده 12.333 میلیون دلار بخرد. هر 7 اتاق خواب این خانه بالکن دارد و نمای جلویی آن یک استخر با طول 30 متر است.







دواین وید

قیمت: 2.5 میلیون دلار

مکان: پوستال استور، فلوریدا

تعداد اتاق خواب: 6

تعداد حمام و سرویس بهداشتی: 7.5

مساحت: 840 متر مربع

در جولای 2009 "واین وید" ستاره میامی هیت در صفحه توئیتر خود اعلام کرد خانه اش را با تخفیفی فوق العاده با رقم 3.3 میلیون دلار حراج کرده است. اما این خانه زیبا تا سال آینده حتی با رقم 2.5 میلیون یورو هم به فروش نرفت. این عمارت فوق العاده که در سال 2005 ساخته شده یک آشپزخانه تابستانی در محوطه اش دارد و درون خانه نیز یک سالن سینما و یک استودیو موسیقی وجود دارد.







جیوسن کید

مکان: دالاس

قیمت: 1.595 دلار

تعداد اتاق خواب: 3

تعداد حمام و سرویس بهداشتی: 3.5

مساحت: 242 متر مربع

مشکلات بین بازیکنان و اتحادیه مالکان در فصل 2011 رقابتهای NBA باعث شد بسیاری از بازیکنان به دلیل مشکلات مالی خانه های خود را برای فروش بگذارند که از آن جمله می توان به "مایک میلر" فوروارد میامی هیت و "جرمن اونیل" ستاره بوستون سلتیکس اشاره کرد. "جیوسن کید" گارد رأس دالاس ماوریکس نیز به این دو اضافه شد. آپارتمان طبقه بیست و یکم کید که از کف تا سقف آن شیشه است نمای زیبایی از شهر دالاس را ارائه می دهد. البته این شیشه در صورت تمایل می تواند کاملا مات شود. از امکانات دیگر این خانه می تواند به کفپوش سنگ و چوبی آن اشاره کرد. این آپارتمان یک پارکینگ اختصاصی با گنجایش 4 ماشین را هم دارد.







مایک میلر

قیمت: 8.995 میلیون دلار

مکان: ساحل پومپانو، فلوریدا

تعداد اتاق خواب: 6

تعداد حمام و سرویس بهداشتی: 10

مساحت: 825 متر مربع

"مایک میلر" ستاره میامی هیت یکی از آن بازیکنانی بود که در کش و قوس مشکلات NBA در سال 2011 و تعطیلی موقت آن خانه فوق العاده خود را در فلوریدا برای فروش گذاشت و این خانه همچنان برای فروش است. نمای این خانه رو به سمت اقیانوس اطلس است و یک استخر خصوصی از آب دریا نیز دارد. کف این خانه از سنگ مرمر است و دو اتاق خواب اصلی و دو حمام و سرویس بهداشتی اصلی دارد که یک وان حمام متعلق به رم باستان نیز در آنها قرار دارد. استخر داخل حیاط این خانه دقیقا شبیه به مراکز بزرگ تفریحی است.







کوری مگت

قیمت: 3 میلیون دلار

مکان: نیوپورت کاست، کالیفرنیا

تعداد اتاق خواب: 5

تعداد حمام و سرویس بهداشتی: 5.5

مساحت: نامشخص

یکی از بازیکنانی که در در کش و قوس مشکلات NBA در سال 2011 به جای اینکه خانه اش را بفروشد یک خانه جدید خرید "کوری مگت" ستاره اسبق لس آنجلس کلیپرز و بازیکن فعلی شارلوت باکتس است. این خانه 10 سال ساخت که استایلی مدیترانه ای دارد در کنار یک دره زیبا قرار دارد و منظره اطراف آن چشم نواز است. البته در همسایگی مگت "کوبی برایانت" ستاره لس آنجلس لیکرز دو خانه دیگر دارد.







مایکل جوردن

قیمت: هزینه ساخت بین 12 تا 20 میلیون دلار

مکان: ژوپیتر، فلوریدا

تعداد اتاق خواب: 11

تعداد حمام و سرویس بهداشتی: نامشخص

مساحت: 2600 متر مربع

اما در پایان بگذارید نگاهی به خانه با شکوه مایکل جوردن اسطوره بسکتبال آمریکا و جهان بیندازیم. خانه جوردن که مساحت آن بیش از 2600 متر مربع است امکانات فوق العاده ای دارد. یک زمین بسکتبال اختصاصی، یک سالن بدنسازی، یک خانه جدا برای مهمان و یک استخر بزرگ برخی از امکانات این خانه مجلل است. جوردن برای محافظت از ملک خود دو نگهبان را برای آن استخدام کرده است.