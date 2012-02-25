100 میلیون تومان کتاب در مراکز عمومی فردیس توزیع شد

حجت الاسلام شمس الله فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: طرح اهدای کتاب از ابتدای دهه فجر در فردیس آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد.



وی اظهار داشت: این طرح تا کنون در مدارس، پایگاه های بسیج، کانون های فرهنگی هنری مساجد، بانک ها، مساجد و سایر مکان های عمومی این شهر اجرا شده است.

حجت الاسلام فلاح تاکید کرد: این طرح تا پایان سال ادامه دارد؛ بنابراین مراکزی که تا کنون موفق به دریافت کتاب نشده اند هر چه سریع تر نسبت به دریافت کتاب های خود اقدام کنند.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فردیس کرج یادآور شد: تا کنون به 40 مدرسه در سطح شهرستان هر کدام به ارزش 740 هزار تومان کتاب هدیه شده است.



وی ادامه داد: علاوه بر مدارس به کانون های فرهنگی هنری مساجد نیز به ارزش یک تا سه میلیون تومان، هر یک از مساجد 500 هزار تومان و 10 میلیون تومان نیز به حوزه علمیه فردیس کتاب هدیه شده است.





