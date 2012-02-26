به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ از 7 بازی قبلی خود تنها سه پیروزی کسب کرده و تساوی بدون گل هفته گذشته مقابل فرایبورگ باعث شد آنها به رده سوم بوندسلیگا سقوط کنند و چهار امتیاز با دورتموند صدرنشین فاصله داشته باشند.

هاینکس انتقادات را می پذیرد و می گوید: ما باید هرچه زودتر روحیه از دست رفته خود را بدست بیاوریم. اعتماد به نفس و روحیه تیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ ادامه داد: بازیکنان باید متحد شوند و در زمین با هم بیشتر ارتباط برقرار کنند تا همکاری تیمی ما بهبود پیدا کند. آنها باید در زمین از هم حمایت کنند و به این ترتیب ما می توانیم هر روز بهتر شویم. می توانیم با پیروزی مقابل شالکه آغاز کنیم و بار دیگر به روزهای خوب خود بازگردیم.

تیم فوتبال بایرن مونیخ در هفته بیست و سوم رقابتهای بوندس لیگا یکشنبه شب به مصاف تیم فوتبال شالکه خواهد رفت. این تیم تا قبل از این دیدار با 45 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.