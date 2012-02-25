حضور حداکثری مردم در انتخابات انتظار مسئولان نظام است

ایرج موذن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای حفظ دستاوردهای نظام و انقلاب صیانت خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی کاندیداها تاکید کرد و اظهارداشت: تخریب داوطلبان به هیچ وجه مصلحت نیست.

فرماندار رودبار با اشاره به اینکه برگزارکننده انتخابات خود مردم هستند، گفت: دولت فقط شرایط برگزاری این آزمون سرنوشت ساز را فراهم می ‌کند.

وی در ادامه خطاب به داوطلبان نمایندگی مجلس گفت: وعده های به مردم دهید که عملی باشد.

موذن افزود: چنانچه انتخاب شدگان وعده های خود را عملی نسازند و خواسته به حق مردم را جامه عمل نپوشانند، نوعی بدبینی و عدم اعتماد بر مردم حاکم خواهد شد.

وی تصریح کرد: اصول انتخاباتی باید در میان کاندیداها رعایت شود و نامزدها باید بدون تهمت زدن به هم دیگر گام در مسیری هموار و فضایی سالم بگذارند.

فرماندار رودبار یادآورشد: مردم این شهرستان در 12 اسفند با حضور گسترده در پای صندوقهای رای تابلوی زیبای وحدت و امید را ترسیم و همچنین تجدید بیعتی دوباره با آرمانهای مقدس ولایت و نظام خواهند داشت.