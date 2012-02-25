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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

امضای حکم "دانشجو" توسط رئیس جمهور یا وزیر علوم

امضای حکم "دانشجو" توسط رئیس جمهور یا وزیر علوم

تکلیف حکم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در دو روز آینده مشخص می شود و در نهایت حکم فرهاد دانشجو با امضای رئیس جمهور و یا تفویض اختیار به وزیر علوم، به امضا می رسد.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: حکم ریاست فرهاد دانشجو به احتمال زیاد طی امشب یا دو روز آینده توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (رئیس جمهور) و یا بر اساس تفویض اختیار رئیس جمهور به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به امضا می رسد.

وی افزود: تفویض اختیار رئیس جمهور به وزیر علوم بر اساس تبصره اضافه شده به بند ه ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسه 707 مورخ 25 بهمن سال 90 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، انجام می گیرد.

این منبع آگاه در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه آیا آیت الله هاشمی رفسنجانی حکم ریاست دانشگاه آزاد را امضا خواهد کرد یا خیر، گفت: قرار شد آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه 10 اسفند هیئت امنای دانشگاه آزاد اقداماتی انجام دهد که در صورتی که حکم توسط رئیس جمهور و یا وزیر علوم به امضا برسد این موضوع نیز منتفی است.

کد مطلب 1543472

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