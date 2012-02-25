مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب یزد در مراحل پایانی/ 12 میلیارد هزینه احداث

سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد که از ابتدای سال 86 آغاز شده با پیشرفت 90 درصد و با هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد تومان در حال اجرای مراحل پایانی است.

وی افزود: این پروژه به صورت EPC شامل انجام خدمات طراحی و مهندسی، اجرای عملیات سازه ای، تهیه و تدارک کالا و نصب تجهیزات با پیمانکار منعقد شد و هم اکنون پروژه در مرحله نصب تجهیزات است که بر اساس برنامه زمان بندی انتظار می رود در اوایل سال 91 تصفیه خانه مذکور وارد مدار بهره برداری شد.

وی بیان داشت: عملیات اجرایی این پروژه در مراحل پایانی است اما به دلیل اینکه این تصفیه خانه از نوع روش لجن فعال است،‌ مدت زمانی نیاز دارد تا لجن های فعال، این پروژه را وارد مدار بهره برداری کند.

حسینی عنوان کرد: مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد به روش لجن فعال (SBR) یکی از روشهای پیشرفته تصفیه فاضلاب بوده که از پساب خروجی آن با توجه به کیفیت بالا می توان علاوه بر آبیاری اراضی کشاورزی بخشی از آب مورد نیاز برخی صنایع را نیز تامین کرد.

تصفیه خانه فاضلاب یزد 75 هزار نفر را زیر پوشش قرار می دهد

وی افزود: مدول اول تصفیه خانه فاضلاب که به روش برکه تثبیت بوده جمعیتی بالغ بر 75 هزار نفر در شهر یزد را زیر پوشش خدمات رسانی قرار داده است و با افتتاح تصفیه خانه SBR جمعیت زیر پوشش به 225 هزار نفر افزایش می یابد.

حسینی همچنین از پیشرفت 60 درصدی لوله گذاری فاضلاب مسکن مهر در بخش شمالی شهر یزد خبر داد.

وی بیان داشت: این عملیات به طول 12 هزار و 428 متر در قطعه های یک، دو و سه در محدوده های بلوار مدرس، دهه فجر و صابر یزدی در حال اجراست.

مشترکان مسکن مهر زیر پوشش خدمات فاضلاب قرار می گیرند

مدیر دفتر اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب این شرکت گفت: قطعه یک و دو لوله گذاری خط اصلی انتقال فاضلاب بلوار مدرس و دهه فجر به طول هشت هزار و 728 متر و با اعتباری افزون بر 28 هزار و 450 میلیون ریال و قطعه سه به طول سه هزار و 700 متر و اعتبار 21 هزار و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی و داخلی با لوله هایی از جنس پلی اتیلن و بتنی در قطرهای 315 تا 900 میلی متر در حال اجراست.

حسینی ادامه داد: امید داریم با تامین اعتبار لازم و اجرای قطعه چهار، این پروژه تا پایان تیر ماه 91 به بهره برداری برسد و مشترکان مسکن مهر شهر یزد زیر پوشش خدمات این شرکت قرار گیرند.