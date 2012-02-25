محورها در کرسی های آزاداندیشی مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر شنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی شورای تامین استان، با بیان اینکه دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم در 12 اسفند، حضوری گسترده در پای صندوق های رای خواهند داشت گفت: در این روز برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات انقلاب اسلامی ثبت خواهد شد.

قناعت با اشاره به این مطلب که با وجود امپراطوری های رسانه ای نظام جمهوری اسلامی توانست انقلاب اسلامی را به اقصی نقاط دنیا صادر کند، گفت : این امر نشان از موفقیت و حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است.



قناعت با بیان این مطلب که کرسیهای آزاد اندیشی قدم اول در هدایت گری است ، خواستار اجرا و برگزاری کرسیها با محوریت مشخص شده و برگزاری انتخابات را فرصت مناسبی برای تمرین کرسیهای ازاد اندیشی دانست.

استاندار گلستان گفت: کرسی ازاد اندیشی به این معنا نیست که آزادی مطلق باید حاکم باشد.